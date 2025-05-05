Aile Hekimi değiştirme nereden, nasıl yapılır? e-Devlet ikametgah ve sağlık ocağı sorgulama ekranı

A Haber Foto Arşiv İl ve İlçe Seçimi ile Başlıyor Değişiklik işlemi, yaşadığınız il ve ilçeyi seçmenizle başlar. Sistemde karşınıza çıkan aile hekimleri listesi, bulunduğunuz bölgede görev yapan doktorları gösterir. Ancak burada dikkat etmeniz gereken önemli bir detay var. Listede kırmızı kutucukla işaretlenmiş hekimler, hasta kapasiteleri dolu olduğu için seçilemez. Yalnızca yeşil ya da sarı renkli kutucukla gösterilen aile hekimleri arasından tercih yapabilirsiniz.

A Haber Foto Arşiv ALO 182 ile de Mümkün İnternete erişiminizin olmadığı durumlarda, ALO 182 MHRS çağrı merkezini arayarak da aile hekiminizi değiştirme talebinde bulunabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle doğrudan iletişim kurarak süreci telefon üzerinden de tamamlayabilirsiniz.