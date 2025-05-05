Aile Hekimi değiştirme nereden, nasıl yapılır? e-Devlet ikametgah ve sağlık ocağı sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı, aile hekimliği sisteminde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak yeni bir düzenlemeye gidiyor. 6 Mayıs itibarıyla başlayacak uygulama kapsamında, ikamet adresiyle kayıtlı olduğu aile hekiminin bulunduğu il farklı olan vatandaşlar, otomatik olarak adreslerine en yakın aile sağlığı merkezine aktarılacak. Bu değişiklikle birlikte birçok kişi aile hekimini yeniden belirleme ihtiyacı duyabilir.
E-Devlet Üzerinden Aile Hekimi Değişikliği
Aile hekiminizi değiştirmek için herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmenize gerek yok. İşlemler, tamamen dijital platformlar üzerinden birkaç adımda tamamlanabiliyor. İlk olarak www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Aile Hekimi Değiştirme" yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşabilirsiniz.
Kimlik Doğrulaması Zorunlu
Sisteme erişimin ardından, "Kimliğimi Şimdi Doğrula" butonuna tıklayarak kimlik doğrulaması yapmanız istenir. Bu işlem sizi doğrudan E-Nabız altyapısına yönlendirir. Yönlendirildiğiniz ekranda "Uygulamaya Git" seçeneğini tıklayarak aile hekimi değişikliği sayfasına ulaşabilirsiniz.
İl ve İlçe Seçimi ile Başlıyor
Değişiklik işlemi, yaşadığınız il ve ilçeyi seçmenizle başlar. Sistemde karşınıza çıkan aile hekimleri listesi, bulunduğunuz bölgede görev yapan doktorları gösterir. Ancak burada dikkat etmeniz gereken önemli bir detay var. Listede kırmızı kutucukla işaretlenmiş hekimler, hasta kapasiteleri dolu olduğu için seçilemez. Yalnızca yeşil ya da sarı renkli kutucukla gösterilen aile hekimleri arasından tercih yapabilirsiniz.
ALO 182 ile de Mümkün
İnternete erişiminizin olmadığı durumlarda, ALO 182 MHRS çağrı merkezini arayarak da aile hekiminizi değiştirme talebinde bulunabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle doğrudan iletişim kurarak süreci telefon üzerinden de tamamlayabilirsiniz.
Ek Bir Belge Gerekmiyor
İnternet ya da telefon aracılığıyla yapılan başvurularda herhangi bir form ya da dilekçe doldurmanıza gerek yok. İşlemler, sistem üzerinden alınan başvuru ile tamamlanır. Ayrıca, yapılan değişiklikler genellikle birkaç saat içinde sisteme işlenir ve yeni aile hekiminiz aktif hale gelir.