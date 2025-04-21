İstanbul polisi zehir tacirlerine karşı operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Gençlerin hedef olduğu bu zehir tuzağına karşı peşi sıra baskınlar ve zehir tüccarlarına yönelik gözaltı çalışmaları yapılıyor.

Bu operasyonlar genelde Narkotik şube tarafından gerçekleştiriliyor. Çünkü uyuşturucu maddelerin nereden alınıp nereye götürüleceği, kimlere temin edileceğine kadar her detay teknik ve fiziki çalışmalarla tespit ediliyor. Torbacı tabir edilen sokak satıcılarına kadar bu zehir ağının her adımı kapsamlı bir şekilde inceleniyor.

Bugünkü yazımızda zehir tacirlerine yönelik yapılan bir gözaltı sürecini anlatacağız ama yukarı da yazdığımız planlı operasyonlardan çok farklı. Detaylarını yazmaya başladığımızda siz de hak vereceksiniz neden farklı olduğuna.

Zehir taciri şüpheliye yönelik gözaltı işlemini yapan bu kez, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri. Olay şöyle gerçekleşiyor: uygulama noktasında motosiklet ve araçlarla ilgili evrak incelemesi yapan ekipler şüphelendikleri bir motosiklet sürücüsünü durduruyor. Motosiklet sürücünün arkasında da bir kişi oturuyor. Motosikletteki iki kişinin kimlik bilgilerine bakıldığında arkada oturan kişinin uyuşturucu madde ticaretinden aranma ve yakalama kararı bulunan bir şüpheli olduğu ortaya çıkıyor. Trafik uygulaması bir anda zehir tacirinin gözaltına alındığı bir operasyona dönüşüyor. Motosikletin sepetinde yapılan aramada şüpheliye ait olduğu belirlenen çanta açıldığında ise durumun ciddiyeti gözler önüne seriliyor. Farklı türden uyuşturucu maddeler, hassas terazi, biber gazı ve bir miktar para ele geçiriliyor ve şüpheli gözaltına alınıyor. Bu şekilde bir yolculukla yakalanmayacağını düşünen şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalanmış oluyor.

Hepiniz motosikleti kullanan kişiye ne oldu diye merak ediyorsunuz doğal olarak orasın İşin en trajikomik tarafı. Motosiklet sürücüsü belki de hayatının en şanslı ya da en şanssız gününü yaşamış diyebiliriz. Şanslı mı şanssız mı buna kendisi karar verecek. Bana sorarsanız şanslı günündeymiş neden mi? Polisin yaptığı detaylı incelemede motosiklet sürücüsünün korsan taşımacılık yaptığı tespit ediliyor. Yani taşıdığı kişinin kim olduğunu ya da ne iş yaptığını bilmiyor. İşte böylesine ciddi bir olayda bana kalırsa çok şanslı çünkü bilmeden de olsa korsan yolcu olarak taşıdığı zehir tacirinin bir nevi kuryesi olarak işlem görüp ağır ceza alabilirdi. İncelemelerin yapan sivil trafik ekipleri, motosiklet sürücüsüne, yolcu taşımacılık kurallarına aykırılıktan para cezası uyguluyor.

Korsan taşımacılık yapanlar varsa umarız bu yazımıza denk gelir ve okur. Belki okur da korsan taşımacılıktan vazgeçer diye düşünüyorum. Çünkü aracınıza aldığınız kişi başınıza ummadığınız çoraplar örebilir.