15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB sözleşmeli öğremen atama takvimi 2025
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin başvuru süreci sona ermek üzere. 5 Mayıs saat 16.00 itibarıyla başvurular tamamlanacak. KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 puan türlerinden başvuran adaylar, MEB'in yayımladığı takvime göre sonuçların açıklanmasını bekliyor. Başvuru sürecinin ardından adaylar, sözlü sınav aşamasına geçecek. Peki 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.05.2025 13:50