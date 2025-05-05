15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB sözleşmeli öğremen atama takvimi 2025

Kimler Başvurdu, Nasıl Değerlendirilecek?

Adaylar, alanlarına göre farklı KPSS puan türleriyle başvuru yaptı. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Tarih, İngilizce gibi temel branşlarda başvurular KPSSP121 puan türüyle alındı. Arapça, Almanca ve Rusça alanlarında KPSSP120, diğer tüm alanlarda ise KPSSP10 puan türü baz alındı. Başvuru yapabilmek için adayların ilgili puan türünde en az 50 puan almış olması gerekiyor. Değerlendirme süreci ise tamamen KPSS puan üstünlüğü esas alınarak yapılacak.