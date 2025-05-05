Viral Galeri Viral Liste 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB sözleşmeli öğremen atama takvimi 2025

15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB sözleşmeli öğremen atama takvimi 2025

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin başvuru süreci sona ermek üzere. 5 Mayıs saat 16.00 itibarıyla başvurular tamamlanacak. KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 puan türlerinden başvuran adaylar, MEB'in yayımladığı takvime göre sonuçların açıklanmasını bekliyor. Başvuru sürecinin ardından adaylar, sözlü sınav aşamasına geçecek. Peki 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.05.2025 13:50
15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB sözleşmeli öğremen atama takvimi 2025

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı içinde toplam 25 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Bakanlık, alımların ilk ayağında 15 bin öğretmen için başvuru sürecini başlattı. 21 Nisan'da başlayan ön başvurular bugün saat 16.00 itibarıyla sona eriyor. Adaylar şimdi gözlerini başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi.

15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB sözleşmeli öğremen atama takvimi 2025

Sonuçlar 7 Mayıs'ta Açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 15 bin sözleşmeli öğretmenlik için yapılan başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Başvuru yapan on binlerce aday, bu tarihte sınava çağrılıp çağrılmadığını öğrenecek.

15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB sözleşmeli öğremen atama takvimi 2025

Sözlü Sınavlar Ne Zaman, Nerede?

Sözlü sınavlar, adayların başvuru yaptığı branşlara göre belirlenecek merkezlerde gerçekleştirilecek. Adaylardan sözlü sınav merkezi tercihi alınmayacak. Her aday, branşına uygun olarak MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce belirlenen merkezlerde mülakata girecek. Sınav tarihi ve yer bilgisi, ilerleyen günlerde bakanlığın resmi kaynaklarından duyurulacak.

15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB sözleşmeli öğremen atama takvimi 2025

Kimler Başvurdu, Nasıl Değerlendirilecek?

Adaylar, alanlarına göre farklı KPSS puan türleriyle başvuru yaptı. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Tarih, İngilizce gibi temel branşlarda başvurular KPSSP121 puan türüyle alındı. Arapça, Almanca ve Rusça alanlarında KPSSP120, diğer tüm alanlarda ise KPSSP10 puan türü baz alındı. Başvuru yapabilmek için adayların ilgili puan türünde en az 50 puan almış olması gerekiyor. Değerlendirme süreci ise tamamen KPSS puan üstünlüğü esas alınarak yapılacak.

15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB sözleşmeli öğremen atama takvimi 2025

İkinci Atama Temmuz'da Geliyor

2025 yılı atama planlamasında ikinci büyük adım ise temmuz ayında atılacak. Milli Eğitim Akademisi bünyesinde yapılacak 10 bin öğretmen atamasına ilişkin takvim, 13 Temmuz'da düzenlenecek Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ardından netleşecek. Böylece yıl bitmeden toplam 25 bin öğretmenin atama süreci tamamlanmış olacak.

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