Uzun bir bayram tatilinin daha sonuna geliyoruz. Ramazan Bayramı dolayısıyla milyonlarca insan memleketlerine giderek hem tatilini yaptı hem de sevdikleriyle hasret giderdi. Uzun bir tatil diyoruz ama göz açıp kapayıncaya kadar geçti aslında.

Tatil göçünün ardından megakent İstanbul hiç alışık olmadığımız bir trafik rahatlığı yaşadı. İşe, arkadaş buluşmasına ya da gezmeye giden İstanbullular telefonlarından yol durumuna bakmadan dışarı çıkmıyor malum. Az da olsa bayramlarda bu güzel şehrin tadını çıkarma fırsatı bulabiliyor. Bu bayramda da kısmen de olsa trafiksiz bir İstanbul vardı ve tatilde burada kalanlara nefes aldırdı diyebiliriz. Ama uzun sürmedi tabii ki, şimdiden herkeste aynı telaş başladı bile, pazartesi yine trafik çilesi yine stres. Sadece araç yoğunluğuyla sınırlı kalmıyor bu çile, duraklarda otobüs bekleyen, bekleyip binemeyenler de cabası maalesef.

Bayram dönüşü İstanbul trafiği, yeni haftanın ilk iş günü İstanbul trafiği, okullarda ara tatilin ardından İstanbul trafiği, istediğiniz başlığı atabilirsiniz.

Bu kısa özeti geçtikten sonra bayram dönüşleri için birkaç uyarıyı da yazmamak olmaz.

Dönüş trafiğine yakalanmamak için sürat yapmayın, ki hem kendinizin hem sevdiklerinizin canını tehlikeye atmayın.

Erkenden döneyim derken, kural ihlali yapmayın ki, tatil masraflarınıza bir de trafik cezalarını eklemeyin.

Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın, ki yaralanmalı ya da ölümlü kazaların önüne geçin.

Bakımsız araçla yola çıkmayın, ki yolda kalıp tatilinizi zehir etmeyin.

Aslında her bayram yukarıda yazdığımız uyarılar hem uzmanlar hem yetkililer tarafından defalarca yapılıyor. Ama ne yazık ki, trafik canavarına onlarca kurban veriliyor. Bayramla birlikte Anadolu'ya başlayan büyük göç, bu kez Anadolu'dan İstanbul'a başladı, binlerce araç yollara çıktı. Otobüs minibüs otomobil. Her aracın ne kadar hız yapacağı kurallarla belirlenmiş. Herkes kuralına göre aracını kullanırsa zaten acı bir tablo ortaya çıkmaz. Birlik ve beraberliğin simgesi, memleket hasretinin dindirildiği bayramlarda hem kendiniz hem de sevdikleriniz için kurallara uymak şart. Yolculuk varsın 1 saat uzun sürsün, ama bayram coşkusu acıya dönmesin.