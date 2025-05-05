Hıdırellez kesesi nedir, neden hazırlanır? Hıdırellez bereket kesesi yapılışı-detaylı anlatım

Gül Dalına Asmak: Kese, sabaha kadar, genellikle bir gül dalına asılır. Gül, bu ritüelde kutsal kabul edilen bir semboldür. Gülün dalında asılı kalan kese, Hızır'ın bereketinin geçeceği bir nesne olarak kabul edilir.

Keseyi Cüzdana Koymak: Ertesi gün, kese alınarak cüzdana konur. Bu, paranın ve bereketin evin içine gireceğine inanılan bir adımdır.