Hıdırellez kesesi nedir, neden hazırlanır? Hıdırellez bereket kesesi yapılışı-detaylı anlatım
Baharın gelişiyle birlikte kutlanan Hıdırellez, yüzyıllardır Anadolu'da bolluk, bereket ve umutla anılıyor. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğuna inanılan bu özel gece dileklerin kabul olacağına dair güçlü bir inançla karşılanıyor. Özellikle darlık ve sıkıntıdan kurtulmak isteyenler bu geceyi çeşitli ritüel ve dualarla geçiriyor. Son yıllarda ilgi gören uygulamalardan biri de "Hıdırellez bereket kesesi". Evine bolluk çekmek isteyenler, bu özel keseyi özenle hazırlayıp dileklerini dualarla destekliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.05.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 16:06