Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı yapılacak iller listesi | Ortaöğretim mezunu olmak yeterli: İşte kontenjan bilgileri...

104 ANTALYA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ

Ünvan: Sürekli İşçi

Meslek Adı: Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

Kadrolar: 25

Öğrenim Düzeyi: Ortaöğretim, Ön lisans, Lisans

Mezun Olunan Bölüm/Program: Ortaöğretim kurumlarının birinden veya ön lisans programlarının birinden veya lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

105 AYDIN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ

Ünvan: Sürekli İşçi

Meslek Adı: Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

Kadrolar: 15

Öğrenim Düzeyi: Ortaöğretim, Ön lisans, Lisans

Mezun Olunan Bölüm/Program: Ortaöğretim kurumlarının birinden veya ön lisans programlarının birinden veya lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

106 BALIKESİR SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ

Ünvan: Sürekli İşçi

Meslek Adı: Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

Kadrolar: 10

Öğrenim Düzeyi: Ortaöğretim, Ön lisans, Lisans

Mezun Olunan Bölüm/Program: Ortaöğretim kurumlarının birinden veya ön lisans programlarının birinden veya lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

107 BURSA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ

Ünvan: Sürekli İşçi

Meslek Adı: Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

Kadrolar: 15

Öğrenim Düzeyi: Ortaöğretim, Ön lisans, Lisans

Mezun Olunan Bölüm/Program: Ortaöğretim kurumlarının birinden veya ön lisans programlarının birinden veya lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

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