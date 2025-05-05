Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı yapılacak iller listesi | Ortaöğretim mezunu olmak yeterli: İşte kontenjan bilgileri...

104 ANTALYA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ
Ünvan: Sürekli İşçi
Meslek Adı: Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Kadrolar: 25
Öğrenim Düzeyi: Ortaöğretim, Ön lisans, Lisans
Mezun Olunan Bölüm/Program: Ortaöğretim kurumlarının birinden veya ön lisans programlarının birinden veya lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.
105 AYDIN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ
Ünvan: Sürekli İşçi
Meslek Adı: Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Kadrolar: 15
Öğrenim Düzeyi: Ortaöğretim, Ön lisans, Lisans
Mezun Olunan Bölüm/Program: Ortaöğretim kurumlarının birinden veya ön lisans programlarının birinden veya lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.
106 BALIKESİR SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ
Ünvan: Sürekli İşçi
Meslek Adı: Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Kadrolar: 10
Öğrenim Düzeyi: Ortaöğretim, Ön lisans, Lisans
Mezun Olunan Bölüm/Program: Ortaöğretim kurumlarının birinden veya ön lisans programlarının birinden veya lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.
107 BURSA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ
Ünvan: Sürekli İşçi
Meslek Adı: Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Kadrolar: 15
Öğrenim Düzeyi: Ortaöğretim, Ön lisans, Lisans
Mezun Olunan Bölüm/Program: Ortaöğretim kurumlarının birinden veya ön lisans programlarının birinden veya lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.
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