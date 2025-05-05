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Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı yapılacak iller listesi | Ortaöğretim mezunu olmak yeterli: İşte kontenjan bilgileri...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde personel alımı sürecini başlattı. İŞKUR üzerinden 81 ilde toplam 3.658 işçi alınacağını duyuran Bakanlık, başvuruların esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacağını açıkladı. Yayımlanan ilan listesiyle birlikte hangi illerde silahsız özel güvenlik görevlisi alımı yapılacağı da belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı'nın yeni personel alım sürecine dair detaylar ve güvenlik görevlisi alınacak iller listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.05.2025 14:51
Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı yapılacak iller listesi | Ortaöğretim mezunu olmak yeterli: İşte kontenjan bilgileri...

Sağlık Bakanlığı, 3.658 sürekli işçi alımı için başvuru sürecini başlattı. Başvuru ekranı erişime açılırken, silahsız güvenlik görevlisi alımı yapılacak iller de netleşti.

İŞTE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAK İLLER VE BAŞVURU DETAYLARI!

Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı yapılacak iller listesi | Ortaöğretim mezunu olmak yeterli: İşte kontenjan bilgileri...

104 ANTALYA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ

Ünvan: Sürekli İşçi
Meslek Adı: Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Kadrolar: 25
Öğrenim Düzeyi: Ortaöğretim, Ön lisans, Lisans
Mezun Olunan Bölüm/Program: Ortaöğretim kurumlarının birinden veya ön lisans programlarının birinden veya lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

105 AYDIN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ

Ünvan: Sürekli İşçi
Meslek Adı: Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Kadrolar: 15
Öğrenim Düzeyi: Ortaöğretim, Ön lisans, Lisans
Mezun Olunan Bölüm/Program: Ortaöğretim kurumlarının birinden veya ön lisans programlarının birinden veya lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

106 BALIKESİR SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ

Ünvan: Sürekli İşçi
Meslek Adı: Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Kadrolar: 10
Öğrenim Düzeyi: Ortaöğretim, Ön lisans, Lisans
Mezun Olunan Bölüm/Program: Ortaöğretim kurumlarının birinden veya ön lisans programlarının birinden veya lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

107 BURSA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ

Ünvan: Sürekli İşçi
Meslek Adı: Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Kadrolar: 15
Öğrenim Düzeyi: Ortaöğretim, Ön lisans, Lisans
Mezun Olunan Bölüm/Program: Ortaöğretim kurumlarının birinden veya ön lisans programlarının birinden veya lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

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Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı yapılacak iller listesi | Ortaöğretim mezunu olmak yeterli: İşte kontenjan bilgileri...

108 DİYARBAKIR SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ

Ünvan: Sürekli İşçi
Meslek Adı: Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Kadrolar: 5
Öğrenim Düzeyi: Ortaöğretim, Ön lisans, Lisans
Mezun Olunan Bölüm/Program: Ortaöğretim kurumlarının birinden veya ön lisans programlarının birinden veya lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

109 DÜZCE SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ

Ünvan: Sürekli İşçi
Meslek Adı: Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Kadrolar: 5
Öğrenim Düzeyi: Ortaöğretim, Ön lisans, Lisans
Mezun Olunan Bölüm/Program: Ortaöğretim kurumlarının birinden veya ön lisans programlarının birinden veya lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

110 EDİRNE SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ

Ünvan: Sürekli İşçi
Meslek Adı: Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Kadrolar: 5
Öğrenim Düzeyi: Ortaöğretim, Ön lisans, Lisans
Mezun Olunan Bölüm/Program: Ortaöğretim kurumlarının birinden veya ön lisans programlarının birinden veya lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı yapılacak iller listesi | Ortaöğretim mezunu olmak yeterli: İşte kontenjan bilgileri...

111 ERZİNCAN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ

Ünvan: Sürekli İşçi
Meslek Adı: Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Kadrolar: 20
Öğrenim Düzeyi: Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans

112 ESKİŞEHİR SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ

Ünvan: Sürekli İşçi
Meslek Adı: Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Kadrolar: 10
Öğrenim Düzeyi: Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans

Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı yapılacak iller listesi | Ortaöğretim mezunu olmak yeterli: İşte kontenjan bilgileri...

113 GAZİANTEP SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ

Ünvan: Sürekli İşçi
Meslek Adı: Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Kadrolar: 15
Öğrenim Düzeyi: Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans

114 HATAY SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ

Ünvan: Sürekli İşçi
Meslek Adı: Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Kadrolar: 20
Öğrenim Düzeyi: Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans

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