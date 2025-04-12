İtalyan makamlarınca kırmızı bültenle aranan şüpheli başarılı bir operasyonla İstanbul'da yakalandı. Operasyonun detayları ise çok daha dikkat çekici. İtalya Adli makamlarınca "insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı" suçlarından kırmızı bültenle aranan şüpheli yapılan çalışmalara rağmen bir türlü yakalanamadı. İnterpol tarafından da şüphelinin yakalanması için üye ülkelere kırmızı bülten kararıyla arama kaydı bildirildi. Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Europol Daire başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve Hudut kapıları daire başkanlığı koordinesinde titiz bir çalışma yürütüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri istihbari bilgileri değerlendirip çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmaların ardından suç örgütü elebaşının Fatih'te olduğu tespit edildi. Göçmen kaçaklığıyla şube müdürlüğü ekipleri yaklaşık 5 saat boyunca operasyona yapacakları evin etrafında hazır bekledi. Çevrede olup biten en ince detaylar bile takip altına alındı. Sonunda operasyonun düğmesine basıldı, daireye gelen ekipler önce kapıyı çaldı ancak açan olmadı. İçerden sesler geldiğini fark eden ekipler kapıyı ısrarla çalmalarına rağmen açılmayınca, çilingir çağrıldı. Eve gelen çilingir kapıyı açtıktan sonra içeriye giren polis ekipleri İtalya tarafından uzun zamandır aranan ancak yakalanamayan şüpheliyi kıskıvrak gözaltına aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu sosyal medya hesabından "İtalya adli makamlarınca; "İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı" suçundan Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı "Assad Ali Gomaa Khodır" İstanbul'da yakalandı" diyerek duyurdu.

İnsan ticareti ve Göçmen kaçakçılığı suçlarından aranan şüphelinin özellikle Afrika ülkelerine yapılan göçmen kaçakçılığında işleri organize ettiği belirtildi. Bu önemli operasyonun Türkiye ile birlikte 4 ülkede yapıldığı ve başka gözaltıların da olduğu ifade edildi. İstanbul'da başarılı bir operasyonla gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardandan İtalyan makamlarına teslim edilecek