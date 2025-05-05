Öğretmenlere il içi atama başvuru ekranı 2025 | MEB il içi tayin başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimini yayımladı. Takvime göre il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları mayıs ayı itibarıyla başladı. Öğretmenler, bulundukları il sınırları içerisindeki okullar arasında görev yeri değişikliği için başvurularını MEBBİS sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Peki başvuru süreci ne kadar sürecek, atamalar ne zaman yapılacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.05.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 13:20