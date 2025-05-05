Öğretmenlere il içi atama başvuru ekranı 2025 | MEB il içi tayin başvurusu nereden, nasıl yapılır?

İller Arası Yer Değişikliği Başvuru Takvimi

Bakanlık ayrıca, 2025 yılı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme takvimini de duyurdu. Buna göre, iller arası yer değişikliği başvuruları 21-28 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Bu kapsamda yapılacak atamalar 30 Mayıs'ta, ilişik kesme ve tebligat işlemleri ise 27 Haziran tarihinde tamamlanacak.