Viral Galeri Viral Liste Öğretmenlere il içi atama başvuru ekranı 2025 | MEB il içi tayin başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Öğretmenlere il içi atama başvuru ekranı 2025 | MEB il içi tayin başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimini yayımladı. Takvime göre il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları mayıs ayı itibarıyla başladı. Öğretmenler, bulundukları il sınırları içerisindeki okullar arasında görev yeri değişikliği için başvurularını MEBBİS sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Peki başvuru süreci ne kadar sürecek, atamalar ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.05.2025 13:20 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 13:20
Öğretmenlere il içi atama başvuru ekranı 2025 | MEB il içi tayin başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimini yayımladı. Takvime göre, il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 5 Mayıs itibarıyla başladı. Görev yaptığı ilde farklı bir okulda çalışmak isteyen öğretmenler, başvurularını MEBBİS sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor.

Öğretmenlere il içi atama başvuru ekranı 2025 | MEB il içi tayin başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Başvurular 5-9 Mayıs Arasında Yapılacak

Bakanlık tarafından yayımlanan resmi takvime göre il içi yer değişikliği başvuruları 5 Mayıs'ta başladı ve 9 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek. Öğretmenler başvurularını mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden, sistemde yer alan "Elektronik Başvuru Formu" aracılığıyla yapacak.

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Öğretmenlere il içi atama başvuru ekranı 2025 | MEB il içi tayin başvurusu nereden, nasıl yapılır?

En Fazla 40 Tercih Hakkı Tanındı

İl içinde yer değişikliği talep eden öğretmenlere, sistem üzerinden en fazla 40 okul tercih etme hakkı tanındı. Atama işlemleri, tercih edilen okullar doğrultusunda ve öğretmenlerin hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

Öğretmenlere il içi atama başvuru ekranı 2025 | MEB il içi tayin başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Atama Sonuçları 13 Mayıs'ta Açıklanacak

Başvuru sürecinin ardından yerleştirme işlemleri tamamlanacak ve atama sonuçları 13 Mayıs Pazartesi günü duyurulacak. Atamalar, hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacak. Aynı puana sahip öğretmenler arasında sırasıyla; meslekte geçen hizmet süresi, öğretmenliğe başlama tarihi ve eşitliğin devamı halinde bilgisayar kurası belirleyici olacak.

Öğretmenlere il içi atama başvuru ekranı 2025 | MEB il içi tayin başvurusu nereden, nasıl yapılır?

İller Arası Yer Değişikliği Başvuru Takvimi

Bakanlık ayrıca, 2025 yılı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme takvimini de duyurdu. Buna göre, iller arası yer değişikliği başvuruları 21-28 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Bu kapsamda yapılacak atamalar 30 Mayıs'ta, ilişik kesme ve tebligat işlemleri ise 27 Haziran tarihinde tamamlanacak.

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