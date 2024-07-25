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ZAMLI İETT ücretleri 2024 | İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Öğrenci, abonman akbili zamlı fiyatları: Taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay...

Son dakika haberleri... İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. Vatandaşlar arama motorlarında "Öğrenci, abonman akbili zamlı fiyatları kaç TL oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Bugün gerçekleşen UKOME toplantısının ardından detaylar belli oldu. Taksi, otobüs, metro, metrobüs ve tramvay gibi toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 11:21 Güncelleme: 25.07.2024 11:47
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ZAMLI İETT ücretleri 2024 | İstanbul’da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Öğrenci, abonman akbili zamlı fiyatları: Taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay...

İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi. Yapılan toplantının ardından öğrenci ve tam basım fiyatları güncellendi. Vatandaşlar detayları arama motorlarında araştırıyorlar. Peki İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Öğrenci, abonman akbili zamlı fiyatları kaç TL oldu? İşte detayları...

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ZAMLI İETT ücretleri 2024 | İstanbul’da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Öğrenci, abonman akbili zamlı fiyatları: Taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay...

İstanbul'da Toplu Taşımaya Yüzde 13 Zam!

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine bir zam daha geldi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Temmuz Ayı Toplantısı'nda alınan kararla, toplu taşıma ücretlerine yüzde 13 oranında zam yapıldı.

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ZAMLI İETT ücretleri 2024 | İstanbul’da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Öğrenci, abonman akbili zamlı fiyatları: Taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay...

Yeni Ücret Tarifesi

Tam Basım Ücreti: 17,70 TL'den 20 TL'ye yükseldi

Öğrenci Basım Ücreti: 10 TL'den 12 TL'ye yükseldi (Yüzde 20 zam)

Öğrenci Aylık Abonman Ücreti: 250 TL'den 282,5 TL'ye çıkarıldı

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ZAMLI İETT ücretleri 2024 | İstanbul’da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Öğrenci, abonman akbili zamlı fiyatları: Taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay...

Mavi Kart ve Elektronik Bilet Ücretlerine de Zam

Mavi Kart:

Tam: 1389 TL'den 1569 TL'ye,

Öğrenci: 250 TL'den 282,5 TL'ye,

Sosyal: 864 TL'den 976,3 TL'ye çıktı.

Elektronik kart tek geçişlik bilet: 25 TL'den 28,25 TL'ye,

İki geçişlik bilet: 45 TL'den 50,85 TL'ye,

Üç geçişlik bilet: 70 TL'den 79,1 TL'ye,

Dört geçişlik bilet: 85 TL'den 96,05 TL'ye,

Beş geçişlik bilet: 105 TL'den 118,6 TL'ye,

On geçişlik bilet: 200 TL'den 226 TL'ye yükseldi.

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ZAMLI İETT ücretleri 2024 | İstanbul’da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Öğrenci, abonman akbili zamlı fiyatları: Taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay...

Metrobüs'te Zamlı Tarife

Tüm duraklar kullanılırsa tam ücret: 26,27 TL'den 29,68 TL'ye,

Öğrenci ücreti: 8,64 TL'den 9,76 TL'ye,

Sosyal ücret: 14,41 TL'den 16,28 TL'ye çıktı.