ZAMLI İETT ücretleri 2024 | İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Öğrenci, abonman akbili zamlı fiyatları: Taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay...

Son dakika haberleri... İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. Vatandaşlar arama motorlarında "Öğrenci, abonman akbili zamlı fiyatları kaç TL oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Bugün gerçekleşen UKOME toplantısının ardından detaylar belli oldu. Taksi, otobüs, metro, metrobüs ve tramvay gibi toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar...