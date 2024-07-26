Olimpiyat açılış töreni TRT SPOR CANLI İZLE | Paris 2024 Olimpiyat oyunları bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Dünyanın en büyük ve prestijli spor organizasyonlarından biri olan Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı. Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni, Sen Nehri üzerinde gerçekleştirilecek. Sporseverler, Paris Yaz Olimpiyatları canlı yayın kanalını merak ediyor. Peki, Olimpiyat açılış töreni ne zaman, saat kaçta? Paris Olimpiyat Oyunları hangi kanalda yayınlanacak? İşte Yaz Olimpiyatları ile ilgili tüm detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 26.07.2024 16:15 Güncelleme: 26.07.2024 19:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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