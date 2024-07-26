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Olimpiyat açılış töreni TRT SPOR CANLI İZLE | Paris 2024 Olimpiyat oyunları bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Dünyanın en büyük ve prestijli spor organizasyonlarından biri olan Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı. Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni, Sen Nehri üzerinde gerçekleştirilecek. Sporseverler, Paris Yaz Olimpiyatları canlı yayın kanalını merak ediyor. Peki, Olimpiyat açılış töreni ne zaman, saat kaçta? Paris Olimpiyat Oyunları hangi kanalda yayınlanacak? İşte Yaz Olimpiyatları ile ilgili tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 16:15 Güncelleme: 26.07.2024 19:37
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Olimpiyat açılış töreni TRT SPOR CANLI İZLE | Paris 2024 Olimpiyat oyunları bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bu yıl Yaz Olimpiyat Oyunları büyük bir heyecanla bekleniyor! Türkiye'den birçok başarılı sporcunun yer alacağı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni, Seine Nehri boyunca gerçekleştirilecek. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek bu muazzam etkinliğin detayları ise merakla bekleniyor. Paris Olimpiyatları'nın açılış töreni, Olimpiyat tarihine damgasını vurmaya hazırlanıyor. İşte açılış töreniyle ilgili bilmeniz gerekenler...

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Olimpiyat açılış töreni TRT SPOR CANLI İZLE | Paris 2024 Olimpiyat oyunları bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Paris 2024 Olimpiyatları kaç gün sürecek?

Spor dünyasının merakla beklediği organizasyon, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek.

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Olimpiyat açılış töreni TRT SPOR CANLI İZLE | Paris 2024 Olimpiyat oyunları bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Sen Nehri'nde gerçekleştirilecek Paris Olimpiyatları açılış töreni 26 Temmuz Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.

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Olimpiyat açılış töreni TRT SPOR CANLI İZLE | Paris 2024 Olimpiyat oyunları bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Olimpiyat Heyecanı TRT Ekranlarında

Sporseverler, olimpiyat oyunlarını TRT SPOR ve TRT YILDIZ kanallarından canlı olarak takip edebilecekler.

TRT Spor Canlı Yayın Linki: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

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Olimpiyat açılış töreni TRT SPOR CANLI İZLE | Paris 2024 Olimpiyat oyunları bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bayrağımız Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli'nin Ellerinde

Açılış töreninde Türkiye kafilesinin bayrağını, okçulukta ülkemize olimpiyat şampiyonluğu getiren milli sporcu Mete Gazoz ile Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli taşıyacak.