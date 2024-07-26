Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...

Deprem hareketliliği, gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar, "Bugün deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde depremler oldu?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan en son depremler listesi, güncel bilgileri öğrenmek isteyenler için haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...