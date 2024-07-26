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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 18:37 Güncelleme: 26.07.2024 18:56
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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...

Türkiye'nin farklı bölgelerinde büyük, küçük ve orta şiddetli depremler meydana gelebiliyor. Bu sarsıntılar, çevre illerde de hissedildiğinden, vatandaşlar günlük olarak deprem listelerini araştırıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, deprem verilerini anlık olarak güncelleyerek kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte güncel bilgiler ve detaylar...

Deprem hareketliliği, gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar, "Bugün deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde depremler oldu?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan en son depremler listesi, güncel bilgileri öğrenmek isteyenler için haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

Ülkemiz, aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için depremlerle sık sık karşılaşıyor. Can ve mal güvenliğimiz için deprem bilgilerine anlık olarak ulaşabileceğimiz kaynakları bilmek büyük önem taşıyor.

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi, deprem ülkesi olan Türkiye'de meydana gelen depremleri sürekli olarak takip ediyor ve kamuoyunu bilgilendiriyor.

Son Depremler Listesiyle Güncel Bilgi Edinme

AFAD'ın internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden yayınlanan "Son Depremler Listesi", ülkemizde ve çevresinde meydana gelen son depremler hakkında detaylı bilgiye anında ulaşma imkanı sunuyor. Bu listede;

ANLIK AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

ANLIK KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİNE ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

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