Son birkaç haftadır okullardaki akran zorbalığıyla ilgili haberler kamuoyunun gündemindeydi. Ancak İstanbul'da yaşanan son olay ise durumun ciddiyetini başka bir boyuta taşıdı. Okulla ilişiği kesilen 17 yaşındaki bir çocuk, ilişiğinin kesildiği okula gelerek 74 yaşındaki okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldürdü. Yani öğreniciler arasındaki kavga ya da sözlü şiddet üzerinden konuşulan akran zorbalığının çok ötesinde bir durumla karşı karşıyaydık aslında. İlişiği kesilen eski öğrenci elinde silahla okula gelip böylesine bir cinayetin faili olmuştu. Tüm Türkiye'nin kanın donduran olayın ardından 17 yaşındaki katil zanlısı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Devletin her kademesinden siyaset ve sivil toplum örgütlerinden peşi sıra üzüntü ve tedbir açıklamalarıyla birlikte öğretmenlere yönelik saldırıların cezasız kalmayacağı mesajları geldi.

SİLAHI NASIL ALDI?

Akıllarda ise cevap bekleyen birçok soru vardı. Henüz çocuk yaştaki bir kişi silahı nereden ve nasıl temin etmişti? Gelin bu sorulara kısa kısa cevap vermeye çalışalım.

Katil zanlısı gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yürüten polis ekipleri cinayet silahının izini sürerken, katil zanlısı ifadesinde silahı Alibey Barajına attığını söyledi.

Peki silahı kimden almıştı? Yine ifadesine göre 10 bin lira karşılığında Mehmet K. isimli bir kişiden silahı aldığını belirtti.

Kan donduran cinayette kullanılan silahın kurusıkıdan bozma bir silah olduğu öğrenildi.

Kurusıkıdan bozma silahlarla yapılan yaralama ya da cinayet vakaları son zamanlarda oldukça fazla. Peki bunun sebebi ne? İki sebebi var aslında. Bu tür silahlar fiyat olarak daha uygun ikinci sebep ise, bir nevi "kullan at" mantığıyla iz bırakmamak için işlenen suçun ardından ortadan kaybedilmeye çalışılıyor.

Ruhsatsız silah taşımanın yasal olarak caydırıcılığı da merak edilen noktalardan birisi. İlgili kanun maddesi gereğince bunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiş.

HANGİ RUH HALİ

Yukarıda anlatmaya çalıştıklarımızın dışında işin bir de psikolojik boyutu var. Bu uzmanların cevap verebileceği bir alan, psikologlar ya da sosyoloji alanındaki yetkin isimlerin değerlendirmesi gereken bir vaka. Ancak şuna değinmezsek olmaz. Bu olay sağlıklı bir ruh halinin tezahürü kesinlikle değil. Bu olay gençlerin rol modellerinin araştırılması gerektiğinin de bir kanıtı aslında.

Ve en önemlisi ailelerin, çocukların gelişimini, içinde bulundukları psikolojiyi ve arkadaş çevrelerini onları sıkmadan tanımaları ve takip etmeleri diyebiliriz.