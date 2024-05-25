Hemen herkesin elektronikten beyaz eşyaya kadar evinde kullandığı araç gereçler için servis ve bakım ihtiyacı olmuştur sanırım. Soğutmayan buzdolabı, çekmeyen elektrik süpürgesi, ya da ısıtmayan kombi vs vs.

Aslında yetkisiz servis kurbanı olmayın başlığından, birçoğumuz dolandırıcılara karşı dikkatli olma çağrısının geleceğini anlamıştır.

Evet dolandırıcılar bu alanda da maalesef kendilerine kurban bulmaya devam ediyor. Peki nasıl yapıyorlar? Aslında birçok yöntemleri var. En çok kullandıkları yöntem arama motorlarına yükledikleri sahte linkleri ilk sırada tutabilmek. Peki bunu nasıl başarıyorlar? Dolandırıcı siteleri nasıl ilk aramada karşımıza çıkıyor? İşte burada dolandırıcıların arama motorunda, kendi sitelerinin ilk sırada çıkması için ödedikleri reklam ücreti devreye giriyor. Yani doğal olarak fazla reklam ücreti verilen site ilk sırada çıkıyor. Bozulan eşyasını tamir için internet araması yapan vatandaşlar ise karşılarına çıkan ilk servis ve bakım ilanına tıklıyor. Dolandırıcılık burada ya online ya da kurbanla telefon teması kurularak yapılıyor. Online dolandırıcılıkta site sizi kimlik ve kart bilgilerini almaya kadar uzanan bir sürece yönlendiriyor. Ödeme için şifrenizi paylaşmanız bile istenebilir. İşte o anda bakım masrafıyla kurtulmanız imkansız hale gelebilir. Hesabınızdaki bütün para buharlaşabilir.

Sahte sitelerdeki ikinci yöntem ise telefonla irtibat kurup, servis ücreti adı altında daha tamirata gelmeden istedikleri kaparo diyebileceğiniz miktarlar. Bunların belki küçük görebiliriz ama onlarca mağdur düşünüldüğünde miktarın çok daha fazla olduğunu görmüş oluruz.

Peki ne yapmalıyız? Arama motorunda karşımıza çıkan sitenin numarasını arasak bile, kesinlikle banka hesap ve kişisel bilgileri paylaşmayın. Tamir ve bakım için geleceğini söyleyen kişilere kaparo ücreti adı altında ödeme yapmayın. Yetkili servis zaten gerekli görüşmeden sonra adrese gelir ve tespit edilen sorunlara göre ödemeniz gereken ücreti söyler. Yani arızayı görmeden sizden ücret isteyen olursa önce bir düşünün.

Son olarak bahsedeceğimiz ilginç bir konu daha var. Gecenin bir yarısı ya da günün herhangi bir saatinde, anahtarı kaybolmayan yoktur. Saat gözetmeksizin çalışan çilingirler 7/24 hizmet veriyor. Herkesin imdadına yetişirler. Amma kimsenin aklına bile gelmeyecek dolandırıcılık yöntemleri bulan dolandırıcılar burada da karışınıza çıkabilir. Evinizin anahtarı kötü niyetli kişiler tarafından kopyalanabilir. O yüzden çağırdığınız çilingirin de yetkili olduğundan ve çalışma belgesi bulunduğundan emin olun.