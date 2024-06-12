Ülke genelinde son yılların en yüksek sıcaklık oranları yaşanıyor. Termometreler kırklı dereceleri görecek gibi. Hal böyle olunca serinlemek için bir çok yola başvuruluyor. En başta klima ile bunaltıcı sıcaklardan kurtulma akla geliyor doğal olarak. Havuz ya da denize girmek diğer serinleme yöntemleri..

Gündüz bu yollarla kavurucu sıcaklardan korunma belki mümkün oluyor ancak geceleri de ayrı bir sorun. Özellikle yüksek binalarla dolan büyükşehirler kırsal alan ve seyrek yerleşim yeri olan alanlara göre çok daha sıcak oluyor. Bir de üzerine yoğun nem oranını eklersek adeta bunaltıcı bir hal alıyor durum.

Peki yazımızın başlığının bu anlattıklarımızla ne alakası var? Öyle ya, bankamatik fareleri, oto fareleri gibi başlıklar okuduğumuzda aklımıza hemen hırsızlık haberleri geliyor doğal olarak. Aslında "Yaz farelerine dikkat" başlığımız tam anlamıyla kavurucu sıcaklarla ilgili. Nasıl mı? Kısaca anlatalım. Oturduğu evler zemin ve birinci katta olan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiriyor. Bunaltıcı sıcak ve nemden korunmak için doğal olarak birçoğumuz pencereleri açıyor. İşte yaz fareleri için bu bulunmaz bir fırsat haline geliyor. Ev sahiplerinin uykuya dalmasıyla açık pencereyi gören hırsızlar kolay bir şekilde içeri girip sizi mağdur edebilir. Bu uyarımız sadece giriş kat için değil, apartmanın birinci katında oturanlar içinde geçerli. Park halindeki bir araç hırsız için bir merdiven görevi yapabilir. Aracın üzerine çıkarak güvenli yükseklikte düşündüğünüz dairenize rahatlıkla girebilir. O yüzden pencerenizde korkuluk yoksa kesinlikle gece açık bırakmayın.

Konunun özetini anlattık ama bir önemli uyarıda daha bulunalım isterseniz.. park ettiğiniz aracın içerisinin serin kalması için camları tam kapatmazsanız başınıza dert açabilir. Bunu fark eden hırsız o açık kısımdan kapılarınızı kolayca açabilir. Ya aracınızdan ya da içindeki değerli eşyalarınızdan olabilirsiniz.

Özetle gece ne kadar sıcak olsa da buharlaşacak değiliz öyle değil mi? Eviniz soyulacağına pencerelerinizi kapatın derim. Park edip tekrar bindiğiniz aracınız içi ne kadar ısınsa da, çalınması ya da soyulmasından iyidir. O yüzden kapıları ve camları kilitleyip kafanız rahat etsin…