27 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

100 yıl sonra yeniden! 2024 Paris Olimpiyatları'nda görkemli açılış | Yağmur bile coşkuya engel olamadı

Paris yeryüzünün en büyük spor şölenine ev sahipliği yapıyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, tarihi ve kültürel zenginliklerin bir arada olduğu Fransa'da resmi açılış töreniyle başladı. Paris'teki Sen Nehrinde gerçekleştirilen törende yağışa rağmen coşku ile geçiş yapıldı. Açılış seremonisini yaklaşık 330 bin kişi yerinde seyretti ve bu Olimpiyat Oyunları'nda bir rekor olarak kayıtlara geçti. Geçitte Milli sporcularımızın Türk bayrakları ile geçişi ise gururlandırdı. İşte geçit töreninden coşkulu kareler...

Giriş: 26.07.2024 22:58 Güncelleme: 27.07.2024 00:02
  • 1
  • 21
100 yıl sonra yeniden! 2024 Paris Olimpiyatları’nda görkemli açılış | Yağmur bile coşkuya engel olamadı

Tarih, kültür ve sanatın iç içe olduğu Fransa'da 3'üncü kez yaz olimpiyat heyecanı yaşanacak. Yeryüzünün en büyük spor şölenine Paris ev sahipliği yapıyor.

  • 2
  • 21
100 yıl sonra yeniden! 2024 Paris Olimpiyatları’nda görkemli açılış | Yağmur bile coşkuya engel olamadı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, ev sahibi Fransa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği resmi açılış töreniyle başladı.

  • 3
  • 21
100 yıl sonra yeniden! 2024 Paris Olimpiyatları’nda görkemli açılış | Yağmur bile coşkuya engel olamadı

Başkent Paris'teki Sen Nehri'nde gerçekleştirilen törenle, 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi başlangıcı yağışla birlikte yapıldı.

  • 4
  • 21
100 yıl sonra yeniden! 2024 Paris Olimpiyatları’nda görkemli açılış | Yağmur bile coşkuya engel olamadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile çok sayıda devlet adamı açılış törenine katıldı.

  • 5
  • 21
100 yıl sonra yeniden! 2024 Paris Olimpiyatları’nda görkemli açılış | Yağmur bile coşkuya engel olamadı

Törende Türkiye adına üst düzey temsil olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Avrupa Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu Üyesi ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat yer aldı.