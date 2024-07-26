100 yıl sonra yeniden! 2024 Paris Olimpiyatları'nda görkemli açılış | Yağmur bile coşkuya engel olamadı

Paris yeryüzünün en büyük spor şölenine ev sahipliği yapıyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, tarihi ve kültürel zenginliklerin bir arada olduğu Fransa'da resmi açılış töreniyle başladı. Paris'teki Sen Nehrinde gerçekleştirilen törende yağışa rağmen coşku ile geçiş yapıldı. Açılış seremonisini yaklaşık 330 bin kişi yerinde seyretti ve bu Olimpiyat Oyunları'nda bir rekor olarak kayıtlara geçti. Geçitte Milli sporcularımızın Türk bayrakları ile geçişi ise gururlandırdı. İşte geçit töreninden coşkulu kareler...

Giriş: 26.07.2024 22:58 Güncelleme: 27.07.2024 00:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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