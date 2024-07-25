Galatasaray'dan duraksız transfer bombardımanı! Orta sahaya yıldız ismi getiriyor

Galatasaray'da transfer dönemi hareketliliği sürüyor ve kulüpte önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un taleplerini yerine getirmeye devam eden sarı kırmızılı ekip, sağ bek pozisyonu için aradığı ismi buldu. Elias Jelert'in transferini başarıyla tamamlayan Galatasaray, şimdi de orta saha için transfer çalışmalarına hız verdi. İşte gündemdeki o isim ve transferin ayrıntıları...