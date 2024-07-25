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Galatasaray'dan duraksız transfer bombardımanı! Orta sahaya yıldız ismi getiriyor

Galatasaray'da transfer dönemi hareketliliği sürüyor ve kulüpte önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un taleplerini yerine getirmeye devam eden sarı kırmızılı ekip, sağ bek pozisyonu için aradığı ismi buldu. Elias Jelert'in transferini başarıyla tamamlayan Galatasaray, şimdi de orta saha için transfer çalışmalarına hız verdi. İşte gündemdeki o isim ve transferin ayrıntıları...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 13:43 Güncelleme: 25.07.2024 13:43
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Galatasaray’dan duraksız transfer bombardımanı! Orta sahaya yıldız ismi getiriyor

Süper Lig'de transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda hareket eden sarı kırmızılı ekip, sağ bek pozisyonu için Elias Jelert transferini tamamladı. Şimdi ise gözler, orta saha için yapılacak olan yeni transferde. İşte gündemdeki o isim ve transferin ayrıntıları...

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Galatasaray’dan duraksız transfer bombardımanı! Orta sahaya yıldız ismi getiriyor

Galatasaray'da Gözler Joao Mario'da!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Lecce'yi Ziyech ve Zaha'nın golleriyle 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılarda transfer gündeminin ilk sırasında 8 numara pozisyonu var.

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Galatasaray’dan duraksız transfer bombardımanı! Orta sahaya yıldız ismi getiriyor

Sağ Bek Tamam, Sırada 8 Numaralı Forması Var

Elias Jelert transferiyle sağ bek sorununu çözen Galatasaray'da rotayı orta sahaya çeviren Cimbom, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, Benfica'dan Joao Mario için teklif yapmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray’dan duraksız transfer bombardımanı! Orta sahaya yıldız ismi getiriyor

Tecrübesiyle Öne Çıkıyor

31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario, 2021 yılından bu yana Benfica formasıyla çıktığı 146 maçta 36 gol atıp 26 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

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Galatasaray’dan duraksız transfer bombardımanı! Orta sahaya yıldız ismi getiriyor

Çok Yönlü Bir Oyuncu

Joao Mario'nun en önemli özelliği ise çok yönlü bir oyuncu olması. Orta sahada 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarının hepsinde görev yapabilen deneyimli yıldız, aynı zamanda kanatlarda da forma giyebiliyor.