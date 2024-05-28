İstanbul Pendik'te işlenen cinayet adeta korku filmlerini anımsatan detaylarla dolu.. 79 yaşında bir adam öldürüldükten sonra cesedi parçalara ayrılmış ve tam 4 ayrı konteynere ceset parçaları atılmış.

Peki bu vahşetin sebebi ne? Ceset parçaları neden 4 konteynere atıldı? Katil ya da katiller kim?

Cinayet büro dedektifleri bu sorulara yanıt bulmak için 24 saat mesaiyle aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Şimdilik bir kişi gözaltına alınmış durumda. Ceset parçalarının bulunduğu bölgede çöp konteynerine kova ile bir şeyler döken, ardından da kovayı yeşil alana atan bir kişi gözaltına alınmış durumda. Kovayla konteynere her çöp döken gözaltına alınmıyor tabii ki, burada polisi şüphelendiren durum, konteynere bir şeyler boşaltılan kovanında çöp konteyneri yerine başka bir alana atılması. Gözaltındaki kişinin bu olayla ilgisi olup olmadığı emniyetteki sorgusunun ardından ortaya çıkacak.

Peki böylesine bir vahşet neden işlenir? Ceset neden parçalanmadan bir yere atılmadı ya da ölümün gerçekleştiği yerde bırakılmadı? Öyle ya tam 4 ayrı çöp konteynerinde 16 parça ceset parçası buldu polis. Akıllara gelen ilk ihtimal, delillerin ortadan kaldırılması.. vahşice parçalanan cesedin tek bir konteyner yerine 4 ayrı konteynere atılması da, katil ya da katil zanlılarının, parça parça atılan ceset parçalarının bu şekilde fark edilmeyeceğini sanmaları olabilir.

KORKU SOKAĞI

79 yaşındaki adam nasıl öldü peki? Ölüm nedeni neydi? Silah ya da bıçakla mı öldürüldü? Ya da başka bir sebepten dolayı mı hayatını kaybetti? Ölüm nedeni otopsi raporu ve fail ya da faillerin yakalanıp ifadelerinin ardından ortaya çıkacak ama, öldükten sonra yapılan bu vahşet ise, bir ölüm olayının çok daha önüne geçmiş durumda.

Mahalle sakinleri ise büyük bir şaşkınlık içinde... Yıllardır oturdukları mahallerinde böylesi bir olay doğal olarak onları da etkilemiş durumda. Ancak cinayet büro ekipleri gece gündüz demeden bölgede kamera çalışması yapıyor hem de ipucu olabilecek bilgi toplamaya devam ediyor. Yani sır perdesinin çözülmesi, fail ya da faillerin yakalanması çokta uzak değil gibi.