1 Marta İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci, ehliyetsiz sürücü T.Cihantimur'un kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. 4 kişinin de yaralandığı kazanın ardından tüm kamuoyunun vicdanını sızlatan bir firar gerçekleşmişti. Kazayı yapan 17 yaşındaki sürücünün annesi gece yarısı oğlunu yurt dışına kaçırarak sırra kadem basmıştı. Önce Mısır ardından ABD'ye kaçtıkları tespit edilen anne Eylem Tok ve oğlu için önce yakalama kararı çıkarıldı. 7 Mart tarihinde de ikili hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Öyle ki bu firar 106 gün sürdü. Anne ve oğlunun Boston'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken bu firarın gözaltıyla sonuçlanması kamuoyu vicdanını biraz olsun rahatlatsa da gözler 18 Haziran'a çevrildi.

Kaçma şüphesi olduğu için 18 Haziran tarihine kadar tutuklu kalmalarına karar verilen anne ve oğlu için Türkiye'ye iade edilip edilmeyecekleri de bu duruşmada ortaya çıkacak. Amerikan vatandaşlığı olan T.Cihantimur'un iadesi iki ülke arasında suçluların iadesine yönelik anlaşma olsa da, iade zorunluluğu yok ama iade edilebileceği de uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

Anne Eylem Tok için ise durum biraz daha farklı, birincisi Amerikan vatandaşlığı yok, ikinci bir konu da pasaport süresinin 24 Kasım 2024'te dolacağı söyleniyor.Türk makamları ikiliyle ilgili olarak iade sürecinin devam ettiğini ve yakından takip edildiğini aktarmıştı. Bu sürecin uzaması durumunda yani 24 Kasım 2024'ü geçmesi durumunda, Eylem Tok'un sınır dışı (deport) edilebileceği de belirtiliyor. Yani özetle bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından, geride acılı bir aile ve milyonların tepkisini bırakarak başlayan firar 106 gün sürebildi. Anne ve oğlu 18 Haziran'da hakim karşısına çıkacak ve haklarında verilecek karar merakla bekleniyor.

Aslında herkes şu ortak noktada buluşmuş durumda. Eylem Tok, kazanın ardından oğluyla ilgili yargının vereceği kararı beklemek yerine, hem kendini hem de oğlunu tüm ülkenin tepki gösterdiği bir figür haline getirdi.

İade edilirlerse süreç nasıl işleyecek? Eylem Tok ve T. Cihantimur hakkında Türkiye'de devam eden bir soruşturma var zaten. Eylem Tok için suçluyu kayırma ve yardımdan oğlu için ise bir kişinin ölümüne birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçlamasıyla soruşturma devam ediyor.

