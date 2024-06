Okullar tatil oldu, LGS ve YKS sona erdi. Hem çocuklar hem de aileleri için uzun bir yaz tatili de başlamış oldu. Büyükşehirlerden memleketlere büyük göç başladı. İş başı yapacaklar tekrar geri dönmeye başladı. Bu yazımızda küçük ama önemli olduğunu düşündüğümüz notları paylaşalım istedim.

TRAFİK CANAVARI OLMAYIN

Trafik canavarı olmayın. Biraz daha erken gideyim derken başkasının canına kastetmeyin. Emniyet şeridi kullanarak ya da makas atarak trafik magandası olmayın. Hani derler ya varsın geç olsun ama güç olmasın. Ne kendinize ne başkalarına acı yaşatmayın..

DALGALARA KAFA TUTMAYIN

Tatilin vazgeçilmezi sahiller ve deniz. Yüzme bilmiyorsak kesinlikle denize girmeyin. Bilseniz bile "bana bir şey olmaz" demeyin. Özellikle Karadeniz sahillerinin hırçın dalgalarına kafa tutmaya çalışmayın. Daha geçtiğimiz günlerde maalesef iki çocuk Şile'de boğuldu. Su kanalları ve göletlerde maalesef her yıl çok sayıda can kaybı yaşanan yerler. Buralarda yasak olmasına rağmen serinlemek isteyenlerin uğrak yeri oluyor. Fakat can kayıpları geride gözü yaşlı anne ve babaları bırakıyor. Denize girilecek yerler dışında yasak olan alanlardan uzak durmak tek çözüm.

PİKNİKÇİLER ÇÖPÜNÜZÜ UNUTMAYIN

Kavurucu sıcaklardan kaçmak için nefes almaya koştuğumuz mesire ve piknik alanları. Maalesef bize sunduğu bu doğal klima imkanına yıllardır nankörlükle karşılık veriyoruz. Altında kahvaltı yapıp semaverde çayımızı yudumladığımız asırlık ağaçların bulunduğu ormanı, adeta çöp içinde bırakıyoruz. Sanki bizden sonra birileri oraya gelmeyecekmiş gibi, sanki kendimiz bir daha nefes almak için uğramayacakmışçasına... Bir nevi doğa katliamıdır bunun adı.

ÜLKENİN CİĞERLERİ YANMASIN

En önemli uyarılardan biri belki de yangınlarla ilgili olacak. Anız yakma bilinçsizliği, yasak alanlarda mangal, yola atılan cam şişeler, izmarit atıkları ve kundaklama. Ülkenin ciğerlerini yakan yangınların çıkış sebepleri genel olarak bu saydıklarım. Neredeyse tamamı insan kaynaklı maalesef...

Daha 2021 yılında yaşadığımız orman yangınları tazeyken, Diyarbakır ve Mardin'den gelen maalesef can kayıplarının yaşandığı yangınlar bu konuda çok daha hassas ve dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Yanan binlerce hektar alanla birlikte doğal yaşam alanındaki canlılarda etkileniyor. Tarım alanları kullanılmaz hale geliyor. O yüzden yakılan mangalın ateşini söndürün, izmariti, cam şişelerinizi çöpe atın. Kundaklama şüphesi bir durumla karşılaştığınızda hemen 112'yi arayın.