Hem uzun ve tempolu çalışma hayatı hem okulların kapanma süreci hepimizi tatil planlaması yapmaya yönlendiriyor. Kimi memleketine kimi tatil beldelerine giderek yılın yorgunluğunu atmaya çalışacak. Özellikle megakent İstanbul'dan tabiri caizse bir "Kavimler Göçü" yaşanacak yine..

HUZURLU BİR TATİL İÇİN..

Daha önceki yazılarımızda tek tek dikkat çektiğimiz uyarıların bir derlemesini yapalım dilerseniz

-Deniz kenarı ya da yeşil bir doğa içinde rezervasyon yaptığınız yerin, gittiğinizde internet fotolarıyla alakasız bir dağ başı olmasını istemiyorsanız, sahte sitelere dikkat edin. Kopya ya da sahte tatil sitelerine ucuz diye kanıp mağdur olmayın. İnternet rezervasyonlarında yetkisiz tur şirketlerinden uzak durun, en önemlisi kişisel verilerinizi kesinlikle paylaşmayın.

-Tatil yolculuğu için araç kiralayacaksanız, muhakkak ekspertiz raporunu isteyin, aracın bakımlarının tam yapılıp yapılmadığını kontrol ettirin. Ana bakımları yapılmayan ağır arızası olan araç başınıza büyük dertler açabilir. Bu sadece kiralık araçlar için geçerli değil. Kendi araçlarınız içinde rutin bakımları yapıldıktan sonra yola çıkmanız en güvenli seyahat planı olacaktır.

-Sosyal medya hesaplarınızdan konum bilgisi paylaşmayın. Tatil için gittiğiniz otel, deniz kenarı ya da memleketinizde doğal olarak fotoğraf çekileceksiniz. Ancak bunları sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmak hırsıza davetiye çıkarabilir. Art niyetli kişiler konum bilgisi paylaşarak yaptığınız paylaşımlardan dolayı ikametinizin boş olduğunu rahatlıkla öğrenmiş olurlar. O yüzden anılarınızı tatil dönüşü sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmanızı tavsiye edelim.

-Gelelim belki de en önemli konuya. Lütfen hız canavarı olmayın. Milyonlarca kişi ve araç yollara düşecek. Doğal olarak trafikte yoğunluklarda yaşanacak. Tatilin zehir olmasını istemiyorsanız trafik kurallarına uymaktan başka çare yok. 1 saat erken gitmek ile 1 saat geç gitmenin çokta farkı olmasa gerek. Hele hele insanın can güvenliği söz konusu olduğunda..