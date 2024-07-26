2.4 milyon emeklinin maaşına fark ödemesi geldi! 4C, SSK, BAĞ-KUR'luya 2.500 TL'lik hesaplama; O tarihten itibaren...
Bugün, 2.4 milyon memur emeklisi, dul ve yetim, %19.31 zamla oluşan maaş farkını alacak. Gelecek hafta ise, 3.7 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin taban aylık artışıyla oluşan ve 2 bin 500 liraya kadar çıkan farkı alması bekleniyor.
Temmuz ayıyla birlikte yaklaşık 16 milyon emeklinin geliri arttı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına %24.73, memur emeklilerine ise %19.31 zam yapıldı. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylık ödemelerini 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselten düzenleme için harekete geçildi. Emeklilere ödemeler başlarken, 6.1 milyon kişiye fark ödemesi yapılacak. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...
İlk Fark Ödemesi Yapılıyor
Memur emeklileri, dul ve yetimlere yönelik fark ödemeleri başlıyor. Bugün itibarıyla %19.31'lik Temmuz zammıyla oluşan farklar hesaplara yatırılacak.
Aylıklarını her ay alanlar için Temmuz ayı farkı, üç aylık periyotlarla maaş alanlar için ise 'Mayıs-Haziran-Temmuz' dönemi için Temmuz farkı, 'Haziran-Temmuz-Ağustos' dönemi için Temmuz ve Ağustos farkları, 'Temmuz-Ağustos-Eylül' dönemi için ise Temmuz, Ağustos ve Eylül farkları ödenecek.
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Sırada
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %24.73 zamlı kök aylık ve ek ödemeler yatırılmaya devam ediyor. Yeni taban aylık düzenlemesi henüz yürürlüğe girmediği için ödemeler, mevcut 10 bin lira taban aylık üzerinden yapılıyor.
Zamlı kök aylık ve ek ödemesi toplamı 10 bin liranın altında kalanlara 10 bin lira, bu tutarı aşanlara ise %24.73 zamlı maaş ödeniyor.