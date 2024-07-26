2.4 milyon emeklinin maaşına fark ödemesi geldi! 4C, SSK, BAĞ-KUR’luya 2.500 TL’lik hesaplama; O tarihten itibaren...

Aylıklarını her ay alanlar için Temmuz ayı farkı, üç aylık periyotlarla maaş alanlar için ise 'Mayıs-Haziran-Temmuz' dönemi için Temmuz farkı, 'Haziran-Temmuz-Ağustos' dönemi için Temmuz ve Ağustos farkları, 'Temmuz-Ağustos-Eylül' dönemi için ise Temmuz, Ağustos ve Eylül farkları ödenecek.