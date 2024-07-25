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RAMAZAN ALMAÇAYIR
Oklu saldırının perde arkasında ne var?

Oklu saldırının perde arkasında ne var?

25.07.2024, Perşembe

Bağcılar'da cami imamını okla yaralayan saldırgan adliyeye sevk edildi. Yazımıza önce bu gelişmeyle başlayalım. Adliyeye sevk edilen zanlıyla ilgili son gelişmeleri de süreç tamamlandıktan sonra paylaşırız. Gelelim herkesi şok eden bu olaya. Dün haber sitelerinde böyle bir saldırı haberini okuyan herkes "yok artık" dedi muhtemelen. Çünkü saldırıda kullanılan silahın bir ok olması pekte rastladığımız bir şey değil.

Bağcılar'da cami İmamıyla tartışan M.F.G. Camiden ayrılıp bir müddet sonra geri geldi. Yanında getirdiği okla İmamı omuzundan yaraladı. Yaralanan imam hastanede tedavi altına alındı.

Saldırgan ise vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilirken olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

SORUŞTURMAYI TEM EKİPLERİ DEVRALDI

Oklu saldırgan önce Bağcılar ilçe emniyetine götürüldü. Buradan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Yani soruşturmayı TEM Şube ekipleri devraldı. Bunun sebebi ise, birincisi saldırının bir din görevlisine yapılması, diğeri de bir ok kullanılarak böyle bir öldürme teşebbüsünde bulunulması. Yani olayın bir terör bağlantısı olup olmadığının incelenmesi için TEM şube soruşturmaya başladı. Tabii akıllara hemen geçtiğimiz Ocak ayında Fatih Camii imanına yapılan bıçaklı saldırı da geldi. Orada da camiye gelen saldırgan İmamı bıçak darbeleriyle yaralamıştı. Hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden ekipler tarafından o saldırganda kısa sürede yakalanmıştı.

Yine bir cami imamına hem de okla yapılan bu saldırı da ekipler tarafından detaylı bir şekilde araştırıldı. Soruşturma kapsamında saldırganın bir örgüt bağlantısı olup olmadığı ya da birileri tarafından mı yönlendirildi? bunların hepsi tek tek incelendi.

Cami imamını okla yaralayan saldırganın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edildi. İfadesinde tutarsız bilgiler veren M.F.G.nin yanında iki melekle dolaştığını söylediği öğrenildi. Bu bilgilere göre saldırganın akli dengesinin yerinde olup olmadığının da tespiti istenebilir.

Adliyeye sevk edilen saldırganın GBT (Genel Bilgi Toplama) kayıtlarında, kasten yaralama, uyuşturucu madde bulundurmak, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve 6136 sayılı kanuna muhalefetten kaydı bulunduğu öğrenildi.

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