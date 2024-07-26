Benzinli, Dizel, Hibrit, Tüplü aracı olanlar dikkat: Yeni sistemle artık daha kolay
Yeni bir uygulama yürürlüğe girdi. Artık sigortalı ve hak sahipleri, araçlarına ait trafik ve kasko sigortası kapsamındaki eksper raporlarına e-Devlet üzerinden ulaşabilecek. Uzman isim bu yeniliğin sigortalıların hak ve menfaatlerini koruma açısından büyük önem taşıdığını vurgularken, aynı zamanda eksper ofislerindeki yoğunluğun azalmasına da katkıda bulunacağını belirtti.
ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024
14:17
Güncelleme: 26.07.2024
14:26
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni bir uygulama e-Devlet'e entegre edildi. Artık sürücüler, trafik ve kasko sigortası kapsamında araçları için düzenlenen sigorta eksperi raporlarına e-Devlet üzerinden erişebilecek. İşte tüm araç sahiplerini ilgilendiren habere ilişkin detaylar...
Yeni e-Devlet Uygulaması: Sigorta Eksperi Raporlarına Kolay Erişim
Yeni entegre edilen e-Devlet uygulaması hakkında merak edilenler uzmanlar tarafından açıklandı. Daha önce, sigorta şirketleri tarafından yapılan kaza atamaları ve eksperler tarafından hazırlanan raporların sigorta şirketlerine iletilmesi süreci, birçok zorluğa ve zaman kaybına neden oluyordu. Eksperler ve sigorta acenteleri bu süreçte ciddi iş yükü altında kalıyordu.
Sürücüler İçin Kolaylık Sağlanıyor
Yeni uygulama ile bu zorluklar ortadan kaldırıldı. Sürücüler artık sigorta eksperi raporlarına e-Devlet üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyor. Uzmanlar, bu uygulamanın iş yeri ve konut sigorta raporlarına da getirilmesini beklediklerini belirtti.
Trafik Sigortasında Ağustos Ayında Zam Yok
Temmuz ayında trafik sigortası prim artışının %3.5 olarak belirlendiğini hatırlatan uzmanlar, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yayımladığı genelgeye göre, Ağustos ayında azami prim oranlarının aynı şekilde uygulanmaya devam edeceğini açıkladı. Bu nedenle, Ağustos ayında trafik sigortalarına herhangi bir zam yapılmadığını ifade ettiler.
Trafik Sigortası ve Kasko Ücretleri
Ortalama bir araç için trafik sigortası şu anda yaklaşık 12 bin TL civarında bulunuyor. İyi sürücüler, %50'ye kadar indirim alabilirken, kötü sürücüler %200'e varan sürprimlerle karşılaşabiliyor.