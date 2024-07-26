Benzinli, Dizel, Hibrit, Tüplü aracı olanlar dikkat: Yeni sistemle artık daha kolay

Yeni e-Devlet Uygulaması: Sigorta Eksperi Raporlarına Kolay Erişim

Yeni entegre edilen e-Devlet uygulaması hakkında merak edilenler uzmanlar tarafından açıklandı. Daha önce, sigorta şirketleri tarafından yapılan kaza atamaları ve eksperler tarafından hazırlanan raporların sigorta şirketlerine iletilmesi süreci, birçok zorluğa ve zaman kaybına neden oluyordu. Eksperler ve sigorta acenteleri bu süreçte ciddi iş yükü altında kalıyordu.