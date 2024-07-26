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Paris'te millilerimiz sahnede! Ay yıldızlı bayrağımızla geçitte boy gösterdi| Törende gurur dolu anlar

Yeryüzünün en büyük spor şölenine Paris ev sahipliği yapacak. 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2024 Paris Yaz Olimpiyatları Oyunları, coşkulu bir törenle başladı. Törende Sen Nehrinde geçit yapılırken milli sporcularımız ay yıldızlı bayrağımızı taşıdı. Gurur dolu anların yaşandığı geçitte ise kırmızı beyaz görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlardan kareler....

Giriş: 26.07.2024 23:30 Güncelleme: 26.07.2024 23:52
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Paris’te millilerimiz sahnede! Ay yıldızlı bayrağımız geçit yaptılar | Törenden guru dolu anlar

Fransa'nın başkenti Paris'teki Sen Nehri'nde gerçekleştirilen törenle, 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi başlangıcı yapıldı. Milli sporcularımız, olimpiyatların açılış töreninde bayrağımızı dalgalandırdı.

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Paris’te millilerimiz sahnede! Ay yıldızlı bayrağımız geçit yaptılar | Törenden guru dolu anlar

Milli sporcularımız, olimpiyatların açılış töreninde bayrağımızı dalgalandırdı. Team Türkiye, Sen Nehri'nden geçerken gurur dolu anlar yaşandı.

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Paris’te millilerimiz sahnede! Ay yıldızlı bayrağımız geçit yaptılar | Törenden guru dolu anlar

Ay-yıldızlığı bayrağımızı milli sporcularımız Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli taşıdı.Team Türkiye'nin yer aldığı gemide Tunus delegasyonu da yer aldı.

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Paris’te millilerimiz sahnede! Ay yıldızlı bayrağımız geçit yaptılar | Törenden guru dolu anlar

Törende Türkiye adına üst düzey temsil olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Avrupa Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu Üyesi ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat yer aldı.

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Paris’te millilerimiz sahnede! Ay yıldızlı bayrağımız geçit yaptılar | Törenden guru dolu anlar

Ay-yıldızlığı bayrağımızı milli sporcularımız Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli taşıdı.Team Türkiye'nin yer aldığı gemide Tunus delegasyonu da yer aldı.