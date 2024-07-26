Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye 7 basamak yükseldi: Schengen, turistik, transit...

2024 yılı için dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması nihayet açıklandı ve Türk pasaportu dikkat çekici bir ilerleme kaydetti. Geçtiğimiz yıl 52. sırada yer alan Türk pasaportu, bu yıl büyük bir sıçrama yaparak 7 basamak yükseldi. Bu yükseliş, Türk pasaportunun son 10 yıl içerisindeki en iyi performansını işaret ediyor ve pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat edebileceği ülke sayısını 118'e çıkardı.