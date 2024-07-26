Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye 7 basamak yükseldi: Schengen, turistik, transit...
Küreselleşen dünyada seyahat özgürlüğü, pasaportların gücüyle doğrudan bağlantılı hale geldi. Henley & Partners'ın Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerini kullanarak hazırladığı Pasaport Endeksi, ülkelerin pasaportlarının uluslararası seyahat olanaklarını nasıl etkilediğini ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl 52. sırada bulunan Türkiye, bu yıl önemli bir ilerleme kaydederek listeye yükseldi. Peki, dünyanın en güçlü pasaportları hangi ülkelerden? Türkiye hangi sıraya yükseldi? İşte bu yılın merakla beklenen Pasaport Endeksi listesi...