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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye 7 basamak yükseldi: Schengen, turistik, transit...

Küreselleşen dünyada seyahat özgürlüğü, pasaportların gücüyle doğrudan bağlantılı hale geldi. Henley & Partners'ın Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerini kullanarak hazırladığı Pasaport Endeksi, ülkelerin pasaportlarının uluslararası seyahat olanaklarını nasıl etkilediğini ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl 52. sırada bulunan Türkiye, bu yıl önemli bir ilerleme kaydederek listeye yükseldi. Peki, dünyanın en güçlü pasaportları hangi ülkelerden? Türkiye hangi sıraya yükseldi? İşte bu yılın merakla beklenen Pasaport Endeksi listesi...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 16:58 Güncelleme: 26.07.2024 16:58
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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye 7 basamak yükseldi: Schengen, turistik, transit...

2024 yılı için dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması nihayet açıklandı ve Türk pasaportu dikkat çekici bir ilerleme kaydetti. Geçtiğimiz yıl 52. sırada yer alan Türk pasaportu, bu yıl büyük bir sıçrama yaparak 7 basamak yükseldi. Bu yükseliş, Türk pasaportunun son 10 yıl içerisindeki en iyi performansını işaret ediyor ve pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat edebileceği ülke sayısını 118'e çıkardı.

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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye 7 basamak yükseldi: Schengen, turistik, transit...

Seyahat özgürlüğü sunan ve küresel vatandaşlığın sembolü haline gelen pasaportların gücünü ölçen Pasaport Endeksi açıklandı. Singapur, 193 ülkeye vizesiz giriş imkanı sunarak "Dünyanın En Güçlü Pasaportu" unvanını bir kez daha elde etti.

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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye 7 basamak yükseldi: Schengen, turistik, transit...

Singapur'u Kimler Takip Ediyor?

Singapur'u, Almanya, Güney Kore gibi ülkeler izliyor. Bu pasaportlar da sahiplerine 190'dan fazla ülkeye vizesiz erişim sağlayarak küresel hareketlilikte büyük avantaj sağlıyor.

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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye 7 basamak yükseldi: Schengen, turistik, transit...

ABD ve Birleşik Krallık'ta Düşüş Sürüyor

Bir dönem listenin zirvesinde yer alan ABD ve Birleşik Krallık pasaportları ise bu yıl da düşüşe geçti. Uzmanlar, bu gerilemenin sebeplerini seyahat kısıtlamaları, vize politikalarındaki değişiklikler ve diplomatik ilişkilerdeki dalgalanmalar olarak sıralıyor.

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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye 7 basamak yükseldi: Schengen, turistik, transit...

En Zayıf Pasaportlar

Endeksin diğer ucunda ise en zayıf pasaportlar yer alıyor. Afganistan, sınırlı seyahat özgürlüğü ile listenin son sırasında bulunuyor.