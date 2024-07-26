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32-46 günlük mevduat getirisi uçuş moduna geçti! İşte rakamlar

Mevduat hesaplarının getirisini belirleyen en önemli faktörler, vade süresi ve faiz oranıdır. Temmuz ayıyla birlikte, birikimlerini en karlı şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, güncel mevduat faiz oranlarını yakından takip etmeye başladı. Bu çerçevede, farklı bankaların resmi internet sitelerinde yayınlanan faiz oranlarına dayanarak, 32, 46 ve 92 günlük vade süreleri sonunda elde edilebilecek kazançlar merak konusu oldu. İşte bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve vadelerine göre mevduat hesaplarının getirileri...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 21:07 Güncelleme: 26.07.2024 21:07
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32-46 günlük mevduat getirisi uçuş moduna geçti! İşte rakamlar

Mevduat hesapları, tasarruflarını güvence altına almak isteyen bireyler için önemli bir finansal araç olarak öne çıkıyor. Bu hesaplar, belirli bir vade süresi boyunca birikimlerinizi bir bankada tutarak, karşılığında faiz kazancı sağlamayı amaçlar. Ancak, her bankanın sunduğu faiz oranları birbirinden farklılık gösterebilir ve vade süresinin uzamasıyla birlikte getiriler de artış gösterebilir. Temmuz ayı, tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için kritik bir dönem olarak dikkat çekiyor. Mevduat hesapları, birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler arasında popüler bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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32-46 günlük mevduat getirisi uçuş moduna geçti! İşte rakamlar

120.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

ON

Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 5.240,66 TL
Vade Sonu Tutarı: 125.240,66 TL

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32-46 günlük mevduat getirisi uçuş moduna geçti! İşte rakamlar

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 5.143,61 TL
Vade Sonu Tutarı: 125.143,61 TL

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32-46 günlük mevduat getirisi uçuş moduna geçti! İşte rakamlar

ING

Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 5.046,56 TL
Vade Sonu Tutarı: 125.046,56 TL

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32-46 günlük mevduat getirisi uçuş moduna geçti! İşte rakamlar

Fibabanka

Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 5.046,56 TL
Vade Sonu Tutarı: 125.046,56 TL