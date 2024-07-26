32-46 günlük mevduat getirisi uçuş moduna geçti! İşte rakamlar
Mevduat hesaplarının getirisini belirleyen en önemli faktörler, vade süresi ve faiz oranıdır. Temmuz ayıyla birlikte, birikimlerini en karlı şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, güncel mevduat faiz oranlarını yakından takip etmeye başladı. Bu çerçevede, farklı bankaların resmi internet sitelerinde yayınlanan faiz oranlarına dayanarak, 32, 46 ve 92 günlük vade süreleri sonunda elde edilebilecek kazançlar merak konusu oldu. İşte bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve vadelerine göre mevduat hesaplarının getirileri...