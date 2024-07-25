DABİS 2024 YKS TERCİH DESTEK EKRANI | DABİS ÜNİVERİ nedir, nasıl kullanılır? Üniversite tercihlerinde nasıl destek alınır?

DABİS nedir, nasıl kullanılır sorusu birçok üniversite adayının gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından sunulan DABİS hizmeti YKS tercihlerini yapacak adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki DABİS nedir, nasıl kullanılır? Üniversite tercihlerinde nasıl destek alınır?

ahaber.com.tr Giriş: 25.07.2024 10:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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