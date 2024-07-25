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DABİS 2024 YKS TERCİH DESTEK EKRANI | DABİS ÜNİVERİ nedir, nasıl kullanılır? Üniversite tercihlerinde nasıl destek alınır?

DABİS nedir, nasıl kullanılır sorusu birçok üniversite adayının gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından sunulan DABİS hizmeti YKS tercihlerini yapacak adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki DABİS nedir, nasıl kullanılır? Üniversite tercihlerinde nasıl destek alınır?

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 10:33
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DABİS 2024 YKS TERCİH DESTEK EKRANI | DABİS ÜNİVERİ nedir, nasıl kullanılır? Üniversite tercihlerinde nasıl destek alınır?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından tanıtılan Danışman Bilgi Sistemi (DABİS), üniversite mezunlarının meslek seçimi sürecinde rehberlik sağlamak amacıyla geliştirildi. Bu platform, lisans mezunlarının istihdam performanslarını üniversite bazında inceleyip karşılaştırma imkanı sunuyor. Verilere dayalı olarak sunulan bilgiler, adaylara tercih danışmanlığı ve mesleki rehberlik yaparak iş bulma süreçlerinde destek olacak. DABİS, üniversite mezunları tarafından kullanılabilecek bir araç olarak öne çıkıyor.

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DABİS 2024 YKS TERCİH DESTEK EKRANI | DABİS ÜNİVERİ nedir, nasıl kullanılır? Üniversite tercihlerinde nasıl destek alınır?

LGS ve YKS Tercihlerinde "Veri Tabanlı" Rehberlik Dönemi!

Lise ve üniversite adayları için kritik tercih süreçleri başladı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, bu yıl gençlerin bilinçli tercihler yapmasını sağlamak için önemli bir adım attı. Geliştirilen "Danışman Bilgi Sistemi" (DABİS), kariyer planlamasında "veri odaklı" bir yaklaşım sunuyor.

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DABİS 2024 YKS TERCİH DESTEK EKRANI | DABİS ÜNİVERİ nedir, nasıl kullanılır? Üniversite tercihlerinde nasıl destek alınır?

DABİS ile Gençler Geleceğe Daha Güvenle Bakacak

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, LGS ve YKS tercih dönemlerinde 50 bini aşkın psikolojik danışman ve rehber öğretmene DABİS üzerinden ücretsiz erişim imkanı sağlanıyor.

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DABİS 2024 YKS TERCİH DESTEK EKRANI | DABİS ÜNİVERİ nedir, nasıl kullanılır? Üniversite tercihlerinde nasıl destek alınır?

Peki, DABİS'in öne çıkan özellikleri neler?

Gerçek Verilere Dayalı: DABİS, 2010 yılından itibaren toplanan güncel ve gerçek verileri kullanarak, 48 meslek alanı ve 123 üniversite bölümüne (81 lisans, 42 ön lisans) ilişkin detaylı analizler sunuyor.

İstihdam Odaklı Bilgiler: İş bulma süresi, başlangıç maaşı, nitelik uyuşmazlığı, kamuda çalışma oranı, firma büyüklüğü dağılımı ve sektör bazında mezun dağılımları gibi kritik veriler erişime açık olacak.

Fırsat Eşitliği Sunuyor: DABİS, dijital platformu sayesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki kariyer danışmanlarının ve dolayısıyla öğrencilerin eşit imkanlarla bilgiye ulaşmasını sağlıyor.

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DABİS 2024 YKS TERCİH DESTEK EKRANI | DABİS ÜNİVERİ nedir, nasıl kullanılır? Üniversite tercihlerinde nasıl destek alınır?

LİSE-VERİ ve ÜNİ-VERİ ile Detaylı Analizler

DABİS, "Erken dönem kariyer destek ekosistemi" kapsamında geliştirilen LİSE-VERİ ve ÜNİ-VERİ projeleri üzerine inşa edildi. LİSE-VERİ ortaöğretim, ÜNİ-VERİ ise yükseköğretim basamağındaki meslek alanlarına ve bölümlere ilişkin detaylı analizler sunuyor.