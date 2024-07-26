Şampuan alırken aman dikkat! Egzama, kellik ve kepeğin sebebi olabilir: İçinde bu varsa...

Saç Tipine Uygun Ürün Seçimi

Saç bakımında başarılı olmak için saç tipinize uygun ürünleri kullanmanız çok önemlidir. Kuru, karma, hassas veya yağlı saç tiplerinden hangisine sahip olursanız olun, kullandığınız her ürünün saç tipinizle uyumlu olması gerekmektedir. Özellikle şampuanlar ve saç kremleri, doğru seçilmediğinde saçlara büyük zarar verebilir. Kimyasal içerikli ve uyumsuz şampuanlar saç köklerine ve uçlarına kadar zarar vererek kepek, egzama, kuruluk ve dökülme gibi çeşitli saç sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, şampuan seçimi yaparken son derece dikkatli olmalısınız.