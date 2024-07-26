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Şampuan alırken aman dikkat! Egzama, kellik ve kepeğin sebebi olabilir: İçinde bu varsa...

Saç bakımı, kişisel bakım rutinlerimizin en önemli parçalarından biridir ve şampuanlar bu süreçte büyük rol oynar. Ancak, bazı şampuanlar içerdiği bileşenler nedeniyle saç dökülmesine neden olabilir. Saç dökülmesini önlemek ve sağlıklı saçlara kavuşmak için dikkat etmeniz gereken bu bileşenleri öğrenin ve bakım rutininizi buna göre düzenleyin.

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 18:32 Güncelleme: 26.07.2024 18:32
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Şampuan alırken aman dikkat! Egzama, kellik ve kepeğin sebebi olabilir: İçinde bu varsa...

Günlük saç bakım rutinlerimizde kullandığımız şampuanlar, saç sağlığımızı doğrudan etkiler. Ancak, bazı şampuanlarda bulunan kimyasal bileşenler saç dökülmesine neden olabilir. Bu yazıda, saç dökülmesine yol açabilecek beş yaygın şampuan bileşenini ele alacağız. İşte saç tipinize uygun ve zararlı kimyasallardan uzak şampuanlar seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğine dair pratikler...

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Şampuan alırken aman dikkat! Egzama, kellik ve kepeğin sebebi olabilir: İçinde bu varsa...

Saç Tipine Uygun Ürün Seçimi

Saç bakımında başarılı olmak için saç tipinize uygun ürünleri kullanmanız çok önemlidir. Kuru, karma, hassas veya yağlı saç tiplerinden hangisine sahip olursanız olun, kullandığınız her ürünün saç tipinizle uyumlu olması gerekmektedir. Özellikle şampuanlar ve saç kremleri, doğru seçilmediğinde saçlara büyük zarar verebilir. Kimyasal içerikli ve uyumsuz şampuanlar saç köklerine ve uçlarına kadar zarar vererek kepek, egzama, kuruluk ve dökülme gibi çeşitli saç sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, şampuan seçimi yaparken son derece dikkatli olmalısınız.

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Şampuan alırken aman dikkat! Egzama, kellik ve kepeğin sebebi olabilir: İçinde bu varsa...

Saç Dökülmesine Neden Olan 5 Yaygın Şampuan Bileşeni

1. Sülfatlar

Sülfatlar, şampuanların köpürmesini sağlayan ve temizleyici özellikleri olan bileşenlerdir. Ancak, saç derisinin doğal yağlarını da sıyırarak saçları kuru ve kırılgan hale getirebilirler. Zamanla, bu durum saç gövdesinin zayıflamasına ve saç dökülmesine yol açabilir. Sülfatsız şampuanları tercih ederek bu sorunun önüne geçebilirsiniz.

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Şampuan alırken aman dikkat! Egzama, kellik ve kepeğin sebebi olabilir: İçinde bu varsa...

2. Parabenler

Parabenler, kişisel bakım ürünlerinin raf ömrünü uzatmak için kullanılan sentetik koruyuculardır. Ancak, hormonal dengeyi bozarak saç dökülmesine neden olabilecekleri tespit edilmiştir. Paraben içermeyen, doğal veya organik olarak etiketlenen şampuanları tercih etmek daha sağlıklıdır.

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Şampuan alırken aman dikkat! Egzama, kellik ve kepeğin sebebi olabilir: İçinde bu varsa...

3. Formaldehit

DMDM hidantoin ve Diazolidinil üre gibi formaldehit salgılayan koruyucular, şampuanlarda bakteri üremesini önlemek için kullanılır. Bu kimyasallar suyla temas ettiğinde formaldehit açığa çıkararak saçın incelmesine ve saç derisinin tahriş olmasına neden olabilir. Formaldehit salgılayan maddeler içermeyen şampuanları seçmek en iyisidir.