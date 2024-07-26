26 Temmuz 2024, Cuma
Şampuan alırken aman dikkat! Egzama, kellik ve kepeğin sebebi olabilir: İçinde bu varsa...
Saç bakımı, kişisel bakım rutinlerimizin en önemli parçalarından biridir ve şampuanlar bu süreçte büyük rol oynar. Ancak, bazı şampuanlar içerdiği bileşenler nedeniyle saç dökülmesine neden olabilir. Saç dökülmesini önlemek ve sağlıklı saçlara kavuşmak için dikkat etmeniz gereken bu bileşenleri öğrenin ve bakım rutininizi buna göre düzenleyin.
Giriş: 26.07.2024 18:32 Güncelleme: 26.07.2024 18:32
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