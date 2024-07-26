Vantilatör kullanırken 2 kez düşüneceksiniz! Meğer sağlığınızı...

Astımı Olanlar İçin Riskler

Vantilatörler, havadaki toz ve alerjenleri yayma eğilimindedir. Bu durum, astım ve alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan kişiler için risk oluşturabilir. Astımı veya alerjisi olan bireylerin vantilatör kullanırken düzenli temizlik ve filtre kontrolü yapmaları önemlidir. Ayrıca, havanın temizlenmesi için etkili hava filtreleri kullanılabilir.