iPhone 16 hakkında hiç bilmediğiniz gerçek: Artık...

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da işletim sistemini güncellerken, kullanıcıları heyecanlandıracak yeni iPhone serisini tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 16'nın ne zaman çıkacağı ve hangi yeniliklerle geleceği hakkında birçok kullanıcı şimdiden bilgi edinmek istiyor. Peki, iPhone 16'nın özellikleri neler olacak ve ne zaman piyasaya sürülecek? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 26.07.2024 15:45 Güncelleme: 26.07.2024 15:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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