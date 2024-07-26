iPhone 16 hakkında hiç bilmediğiniz gerçek: Artık...
Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da işletim sistemini güncellerken, kullanıcıları heyecanlandıracak yeni iPhone serisini tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 16'nın ne zaman çıkacağı ve hangi yeniliklerle geleceği hakkında birçok kullanıcı şimdiden bilgi edinmek istiyor. Peki, iPhone 16'nın özellikleri neler olacak ve ne zaman piyasaya sürülecek? İşte detaylar...
ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024
15:45
Güncelleme: 26.07.2024
15:45
iPhone 15 modellerinin tanıtılmasının üzerinden çok geçmeden, teknoloji dünyası şimdiden iPhone 16 serisinin detaylarını konuşmaya başladı. Eylül ayında satışa sunulması beklenen iPhone 16 hakkında, 2024'ün sonlarına doğru tanıtılacak yeni modellerin bazı özellikleri sızdı. Bu bilgiler, Apple'ın bir sonraki büyük yeniliği için planladığı değişikliklere dair ipuçlarını ortaya koyuyor. İşte iPhone 16'nın beklenen özellikleri hakkında ilk detaylar...
Son günlerde iPhone 16 serisi hakkında artan sızıntılar, Apple'ın bir sonraki büyük adımı için hazırlıklarını gözler önüne seriyor. En son gelen bilgiler, Face ID'nin ekranın altına taşınabileceğini iddia ediyor. İşte bu önemli yeniliğin detayları:
Face ID Ekranın Altına mı Yerleşecek?
Şu anda iPhone'larda ekranın üst kısmında bulunan TrueDepth kamerayı kullanan yüz tanıma sistemi Face ID, iPhone 16 modellerinde ekranın altına entegre edilebilir. Bu teknoloji, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde kullanılacak gibi görünüyor.
Apple'ın Planları ve Sipariş Durumları
Geçtiğimiz yıl sızdırılan bilgilere göre, Apple'ın bu teknolojiyi 2025 yılında iPhone 17 serisinde kullanmaya başlayacağı öngörülüyordu. Ancak son sızıntılar, bu teknolojinin iPhone 16 Pro serisinde erken bir şekilde devreye gireceğini öne sürüyor.
Apple'ın mevcut siparişlerini durdurduğu da belirtiliyor; bu durum, ekran altı Face ID teknolojisinin test aşamasında olduğuna işaret ediyor.