Dolandırıcılar akla hayale gelmeyecek yöntemlerle vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor... Şimdi hangi yöntemleri kullandıklarını ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatmaya çalışalım...

Özellikle tapu ve banka şubelerinden işlem yapan vatandaşlar dolandırıcıların hedefi haline geliyor... Öyle ki tapudaki satış işlemlerinden aldığınız ya da bankadan çektiğiniz parayı dolandırıcılara kaptırabilirsiniz.

KAZA SÜSÜ VERİYORLAR...

Kullandıkları yöntemlerin başında aracınıza çarpmak suretiyle kaza süsü vermeleri geliyor. Bankada ya da tapu dairesinde işlemi biten vatandaşları takip eden dolandırıcılar hedeflerindeki kişinin aracına binip hareket etmesini bekliyor. Araç hareket ettiğinde onlar da kullandıkları araçla peşinden gidiyor. Hedeflerindeki aracın arkasından hafif bir şekilde çarpıyorlar. Normal bir kaza olduğunu düşünen mağdur araçtan inip kazayla ilgili konuşurken, dolandırıcılardan birisi aracın kapısını açıp para dolu çantayı alıyor.

ARAÇ LASTİĞİNİ İNDİRİYORLAR

Diğer yöntemlerinden birisi de, dolandırıcılardan birisi banka içinde yüklü miktarda işlem yapan kişiyi takip ederken, diğer dolandırıcı ise mağdurun araç lastiğinin havasını indiriyor ya da patlatıyor... Yüklü miktarda parayla aracına binen vatandaş araç lastiğiyle ilgilenirken, kaşla göz arasında aracın içindeki para çalınıyor.

Bu yüzden tapu ya da banka işlemleri sonrası takip ediliyor olabileceğinizi düşünerek böyle durumlara hazırlıklı olmalısınız. Bu tür durumlar başınıza gelirse muhakkak aracınızın kapılarını kilitleyin. Ondan sonra kaza ya da diğer sorunlarla ilgilenmeye bakın.

SİNYAL KESİCİ

Nadir de olsa görülen yöntemlerden birisi de sinyal kesiciyle aracınızın kapılarının kilitlenmesine engel olunması... Basına da yansıyan birkaç olayda araç park edildiği sırada hırsızların sinyal kesici kullanıp kapıların açık kalmasını sağlayarak araç içi hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Aracınızı park ederken kapıların kilitlendiğinden emin olmanızda fayda var.

KONTAK ÜSTÜNDE HIRSIZLIK

Belki de hepimizin yaptığı tedbirsizliklerin başında geliyor... İki dakikadan bir şey olmaz diye düşünürken, aracınızdan olabilirsiniz. 'Bir şey alıp çıkacağım' diyerek çalışır durumda bırakılan aracınız hırsızların hedefinde olabilir. Sizin içeriye girip çıkmanız 2 dakika sürse de, hırsızların kontağı üzerinde çalışır durumdaki aracınızı alıp gitmesi 10 saniye bile sürmez. O yüzden aracınızı park edin, kontağı alıp kapıları kilitleyerek alışverişinizi yapın. Kafanız rahat etsin...