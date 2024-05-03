03 Mayıs 2024, Cuma
Müge Anlı'da şoke eden olay! Kaybolan 2 komşuya ne oldu? Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!
Müge Anlı'da işlenen Nuran Şahin olayı merak konusu oluyor. Antalya'da yaşayan Nuran Şahin'in 17 Nisan'da evinden hastaneye gitmek üzere ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmemesi ailesini endişelendirdi. Nuran Şahin'in kaybolmasından sadece 2 gün sonra ise komşuları Fetullah Kaya'nın da ortadan kaybolduğunu belirten kızı Sinem Şahin, yaşanan gizemli durumu ortaya çıkarmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Olayn aydınlatılması için çalışmalar sürerken, yayına bağlanan izleyiciler Mustafa Şahin'in karısı Nuran Şahin'i ve Fetullah Kaya'yı öldürüp uçurumdan attığını söyledi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 09:36
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