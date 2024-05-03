Müge Anlı’da şoke eden olay! Kaybolan 2 komşuya ne oldu? Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!

Eşinin kaybolduğu gün nerede olduğu belirsiz olan Mustafa Şahin ise kaybolduğu güne dair bir şey hatırlamadığını söyledi. 2 Mayıs 2024 canlı yayınında ise bir gizli tanık ortaya farklı iddialar attı. Geçmişte kocasıyla kaybolan Nuran Şahin'in ilişkisi olduğunu söyleyen izleyici, "Benim kocamla Nuran arasında bir şeyler vardı. Mustafa Şahin'in de içinde olduğu bir ortamda yüzleşme yaşandı" dedi.