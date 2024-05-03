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Müge Anlı'da şoke eden olay! Kaybolan 2 komşuya ne oldu? Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!

Müge Anlı'da işlenen Nuran Şahin olayı merak konusu oluyor. Antalya'da yaşayan Nuran Şahin'in 17 Nisan'da evinden hastaneye gitmek üzere ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmemesi ailesini endişelendirdi. Nuran Şahin'in kaybolmasından sadece 2 gün sonra ise komşuları Fetullah Kaya'nın da ortadan kaybolduğunu belirten kızı Sinem Şahin, yaşanan gizemli durumu ortaya çıkarmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Olayn aydınlatılması için çalışmalar sürerken, yayına bağlanan izleyiciler Mustafa Şahin'in karısı Nuran Şahin'i ve Fetullah Kaya'yı öldürüp uçurumdan attığını söyledi. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 09:36
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Müge Anlı’da şoke eden olay! Kaybolan 2 komşuya ne oldu? Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, şaşkınlık yaratan bir olaya ev sahipliği yaptı. 52 yaşındaki Nuran Şahin'in 17 Nisan'da ortadan kaybolmasıyla başlayan gizemli vakada, dikkatleri üzerine çeken bir diğer isim ise 51 yaşındaki komşusu Gökmen Kaya olarak bilinen Fethullah Kaya oldu. Nuran Şahin'in kaybolmasının ardından Gökmen Kaya'ya da ulaşılamadı.

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Müge Anlı’da şoke eden olay! Kaybolan 2 komşuya ne oldu? Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!

Yaklaşık 15 gündür annesinden haber alamayan Nuran Şahin'in kızı Sinem Şahin, annesinin bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Antalya Gazipaşa'da yaşayan 52 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan Çarşamba günü hastaneye gitmek üzere evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Nuran Şahin'in kızı Sinem Şahin annesinin bilinçli ve akıllı bir kadın olduğunu, anlamsız bir şekilde kaybolmasının bir sebebe dayalı olduğunu iddia etti.

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Müge Anlı’da şoke eden olay! Kaybolan 2 komşuya ne oldu? Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!

Annesinin kaybolmasından 2 gün sonra da komşuları Fetullah Kaya'nın da ortadan kaybolduğunu ifade eden Sinem Şahin, Fetullah Kaya'nın kaybolmasının ardından ailesinin endişeli olmadığını belirtti. Nuran Şahin ve Fetullah Kaya'nın çocukları Müge Anlı'da karşı karşıya geldi ve çeşitli iddialar ile birbirlerini suçladılar.

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Müge Anlı’da şoke eden olay! Kaybolan 2 komşuya ne oldu? Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!

Nuran Şahin'in kaybolduğu gün 2 ayrı erkekle otel kaydı olduğunu açıklayan Müge Anlı, motosikletiyle kaybolan Fetullah Kaya'nın da kaybının şüpheli olduğunu açıkladı. Müge Anlı, Nuran Şahin'n Dursun Ali Çelik adlı biriyle daha buluştuğunu ve Nuran Şahin'in arkadaşı Zeynep'in bildiklerini tam anlatmadığını düşündüğünü söyledi.

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Müge Anlı’da şoke eden olay! Kaybolan 2 komşuya ne oldu? Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!

Eşinin kaybolduğu gün nerede olduğu belirsiz olan Mustafa Şahin ise kaybolduğu güne dair bir şey hatırlamadığını söyledi. 2 Mayıs 2024 canlı yayınında ise bir gizli tanık ortaya farklı iddialar attı. Geçmişte kocasıyla kaybolan Nuran Şahin'in ilişkisi olduğunu söyleyen izleyici, "Benim kocamla Nuran arasında bir şeyler vardı. Mustafa Şahin'in de içinde olduğu bir ortamda yüzleşme yaşandı" dedi.