Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün annesi bakın kimmiş! Meğer Sıla Türkoğlu'nun partneri...

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör aşk iddialarıyla yeniden gündem oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa ve Fatih karakterine hayat veren ünlü isimler, son dönemde en çok konuşulan oyuncular arasında. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Doğukan Güngör ise bu sefer annesiyle gündem oldu. Anne oğulu yan yana görenler şaştı kaldı. İşte yakışıklı oyuncu Doğukan Güngör'ün annesi Derya Yakıştıran...