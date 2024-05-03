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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün annesi bakın kimmiş! Meğer Sıla Türkoğlu'nun partneri...

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün annesi bakın kimmiş! Meğer Sıla Türkoğlu'nun partneri...

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör aşk iddialarıyla yeniden gündem oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa ve Fatih karakterine hayat veren ünlü isimler, son dönemde en çok konuşulan oyuncular arasında. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Doğukan Güngör ise bu sefer annesiyle gündem oldu. Anne oğulu yan yana görenler şaştı kaldı. İşte yakışıklı oyuncu Doğukan Güngör'ün annesi Derya Yakıştıran...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 10:42
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Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör’ün annesi bakın kimmiş! Meğer Sıla Türkoğlu’nun partneri...

Dizide Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, şimdilerde rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile gündeme geliyor. İkinin aşk iddiaları ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör’ün annesi bakın kimmiş! Meğer Sıla Türkoğlu’nun partneri...

Aralarındaki bu gerginlik yüzünden uzun süre konuşmayan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör dizi ekibiyle birlikte gittikleri Cannes Festivali'nde barışmıştı. Gossippasta'nın haberine göre; Türkoğlu ve Güngör, Mert Demir konserinde görüntülendi.

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Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör’ün annesi bakın kimmiş! Meğer Sıla Türkoğlu’nun partneri...

İkilinin son görüntüsü çiftin sevenlerini heyecanlandırdı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör’ün annesi bakın kimmiş! Meğer Sıla Türkoğlu’nun partneri...

Öte yandan Doğukan Güngör'ün ailesi de merak edildi. Annesi Derya Yakıştıran'ı görenler şaştı kaldı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör’ün annesi bakın kimmiş! Meğer Sıla Türkoğlu’nun partneri...

İşte Doğukan Güngör başta olmak üzere ünlülerin anneleri...