LEVENT TÜZEMEN

En çalışkanı, en iyisi Beşiktaş’ı sırtladı!

Süper Lig'de bu sezon kadro derinliği olmayan takımlar ile pahalı transferler yapan takımların mücadelesine tanık olacağız. Kulüpler arasında oluşan derin makas, oyun kalitesini de olumsuz etkileyecek. Dar gelirli takımlar kompakt futbol anlayışı içinde "Önce durdur, sonra bir gol bul" anlayışıyla oynayacak. Zengin bütçeli takımlar ise sürekli kilit açmaya çalışacak. Geçen sezonki gücünden çok uzak olan ve golcü olarak Salih Dursun'u kullanan Karagümrük takımı kalabalık savunma anlayışı içinde oyunu yavaşlatarak, tempoyu yükseltmeyerek Beşiktaş'ı durdurdu. Masuaku kanatlardan sürekli yüklendi ve maç genelinde etkili ortalar yaptı. Aboubakar-Muleka ikilisi kalabalık savunma içinde kayboldu. Gedson Fernandes sürekli Beşiktaş'ı hızlı hücuma taşıma gayreti içinde oldu. Karagümrüklü oyuncular, hücum etmekten çok geriye, yana sürekli pas yaptı. İlk 45'te 35 kez topla buluşan Arjantinli kaleci Dituro maçın toplamında 59 kez ile rekor düzeyde geri pas aldı. İlk yarıda Karagümrük'ün "Ninni oyununa" ayak uyduran Beşiktaş ikinci yarı önde baskı yapınca pozisyonlar üretmeye başladı ve 48. dakikada Baniya'nın yaptığı penaltıyı Aboubakar atamadı, vuruşunu kaleci Dituro kurtardı. Her şeyi Şenol Güneş mi söylemeli? İlk yarı rüzgar altında oynayan ama ikinci yarı rüzgarı arkasına alan Beşiktaşlı oyuncular nedense şut atmayı denemedi ve gol için sürekli rakip ceza alanına girmeye çalıştı. Sahanın en iyisi ve en çalışkanı Gedson Fernandes, şifreyi çözdü ve dışarıdan attığı şutla Beşiktaş'ı zor gecede sırtlayıp 3 puan kazandırdı.

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