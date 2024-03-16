LEVENT TÜZEMEN

TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, Galatasaray- Antalya maçının hakemi Abdulkadir Bitigen'ededi,yanıtı ile şaşırdıİskoç danışman Dallas,diye sorarken Bitigen, "Siz bize VAR'ın itibarını zedelemeyin,da olsa ayak uydurun demiştiniz" yanıtını vererek konuşmaya noktayı koydu!maçından sonra İskoç danışman Hugh Dallas, o haftanın hakemleri ile video görüşmesi yapıyor… Tete'ye yapılan harekete, VAR'ın uyarısı ile tekrar izleyip penaltı veren Abdulkadir Bitigen'ediye direkt soruyor. Bitigen dediyor. Dallas dadiye sorunca, "Siz bize eğitimlerde VAR'ın itibarını zedelemeyin! Yüzde 99.5 bile olsa uyarılara ayak uydurun" demiştiniz yanıtını veriyor. Benzer olayı Konyaspor-Adana Demirspor maçını yöneten hakem Volkan Bayarslan yaşıyor. Hava mücadelesine çıkan Adana Demirsporlu Mohammadi'nin koluna yüksekten gelen top çarpıyor. Bayarslan VAR uyarısı ile monitöre gidiyor ve dönüp penaltı veriyor. Bitigen'e sorduğu soruyu Dallas, Bayarslan'a da yöneltiyor. Hakem Bayarslan dadiyerek penaltıyı verdiğini vurguluyor. Demek ki Kasımpaşa ve Pendik maçında VAR'dan verilen penaltıların baş sorumlusu İskoç Dallas!kadarı ile hakemler İskoç danışman Dallas'ın tutarsız davranışlarından rahatsızlar. Dallas'ın talebi ile yabancı gözlemcilerin verdiği raporlar da tartışılıyor. Hakemlerin iyi veya kötü maç yönettikleri konusunda bu yabancı gözlemciler yorum yapmıyor, oturdukları yerden para aldıkları gibi sadece izledikleri maçların hakemlerine puan veriyor. Yabancı gözlemciler bu düşüncelerini de sadece Dallas'a gönderiyor.TFF, bence daha büyük skandallar yaşamak istemiyorsa modası geçmiş, kendi ülkesinde bile görev yapmayan Dallas ile yollarını ayırmalı. Yabancı gözlemcilere de para ödemeyi bırakıp teşekkür ederek görevlerine son vermeli.