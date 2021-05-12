LEVENT TÜZEMEN

küme düşmüş Denizli'ye karşı farklı kazanacağını düşünüyordum. Ancak Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin evinde kaybedecekleri aklımın ucundan bile geçmedi.G.Saray bir anda şampiyonluk şansını eline geçirdi. Denizli'de G.Saraylı oyunculara baktığımda oyun olarak Beşiktaş maçındaki gibi ciddiyette değillerdi. Üç penaltı oldu, topun başına üç ayrı kişi geçti. Emre Akbaba'nın penaltı atması tamamen fanteziydi. G.Saraylı oyuncular soyunma odasına girerken, Beşiktaş ve Fenerbahçeli oyuncular mağluptu. Ama ikinci yarı Arda, Taylan, Emre Akbaba sanki maçtan kopuk gibiydiler. Denizli golünü atınca Fatih Terim hemen değişikliğe gitti. Doğru hamlelerle ciddiyeti yüksek oyuncuları oyuna aldı. Skorun farka taşınmasını sağladı.Üç takımın hocasına baktığımızzaman en tecrübelisi Fatih Terim.Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli oyuncular dahocaları da stresi kaldıramadı. KenardaFatih Terim'in sakinliği, oyunculara fazlasıylaetki etmiştir. Şimdi öyle bir final yaşayacağızki, fazla gol atan biri şampiyon olacak.G.Saray'ı şampiyonluk yarışının içine,Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mucizeviyenilgileri soktu.Malatya'yıfarklı yenmeleri için sahaya çıkacaklarınıdüşünüyorum. G.Saray'a herhalde krizleryarıyor. Seçim öncesi kimin başkan olacağıbelli değil.Gelecek adaylar nevadedecekler ki... Üç şampiyonluk yaşamışbir başkan olarak Mustafa Cengiz,G.Saray tarihine geçer.