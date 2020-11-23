LEVENT TÜZEMEN

Uğurcan’a dua etsin

Gök delinmiş gibi yağan yağmura ve ağırlaşan zemine rağmen Trabzonsporlu ve Erzurumsporlu oyuncular müthiş bir mücadele sergiledi. Özellikle ikinci yarıda iki takım adına da nefes kesen gollük pozisyonlara tanık olduk. Top adeta iki kale arasında mekik dokudu.

Abdullah Avcı için Erzurum maçı kazanmak adına çok kıymetliydi. Çünkü Trabzon uzun süredir galibiyete hasretti. Abdülkadir Ömür'ün enfes pasında Ekuban "Kontrolşut" anlayışıyla akıllı bir gol attı. Temposu ve mücadelesi yüksek maçta Trabzonlu oyuncuların coşkusu ve kazanma isteği vardı. Abdullah Avcı'nın Alanya maçında görev alan Serkan, Kamil Ahmet, Flavio ve Djaniny'nin yerlerine Marlon, Baker, Nwakaeme ile Afobe'ye 11'de yer vermesi Trabzon'un daha dengeli ve daha uyumlu oynamasını sağladı. Geriye yaslanmayan, oyunu çirkinleştirmeyen, kazanmak için Trabzon'u önde ciddi baskı kuran ve hızlı hücumlarla kaleci Uğurcan'ı tehdit eden Erzurum'u teslimiyetçi bir anlayışla oynamadığı için alkışlıyorum. Yenilgiyi hak etmeyen Erzurum'da eğer Rashad Muhammed, Novikovas, Ricardo Gomes eğer final paslarında dikkatli olsalardı golü bulurlardı. Ayrıca ilk 45'te Erzurum'un iki gollük topunu Trabzon savunması çizgiden çıkardı. Trabzon yatıp kalkıp Uğurcan'a dua etsin. İkinci yarı Uğurcan kalesinde devleşerek yaptığı kurtarışlarla Trabzon'un kazandığı 3 puana büyük katkı sağladı. Trabzon'un hâlâ savunma anlayışında sıkıntısı sürüyor. Afobe çok koşuyor ama bal yapmıyor. İlk yarı kaleciyi geçmesine rağmen çevre kontrolü yapmadan ve kaleye bakmadan şut atması şaşırtıcıydı. Baker'in biraz daha sorumluluk alıp sıkışan oyunu ters kanada taşıması gerekir. Abdullah Avcı ayrıca Nwakaeme'nin daha etkin olacağı bir oyun planlamalı. Erzurum maçında Nwakaeme çok etkisiz kaldı.

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