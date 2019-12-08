LEVENT TÜZEMEN

Daha Fazla Gör
- PTT personel alımı için yeni şartlar belirlendi! PTT personel alımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nelerdir?
- Müşfik ne demektir?
- Nereli olduğu sorulduğunda Mutluyum cevabını veren kişinin memleketi neresidir?
- Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçe'deki adı Avro'nun diğer adı nedir?
- Reis, fenerci, borucu, baskı kolcu unvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu?
- Hangi romanda Osmanlı Devleti zamanında yaşayan Tepedelenli Ali Paşa'nın adı sıkça geçer?
- Gökçeada ve Bozcaada hangi ada grubu içerisinde yer alır?
- Kontenjan 83 bin 430'a çıkarıldı! 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek?
- Anthony Joshua kimdir? Boksör Anthony Joshua kaç yaşında, nereli?
- Denizli'de vahşet! İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayıp öldürdü
- Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: Bölemeyecekler, parçalayamayacaklar
- İstanbul'da "10 numara yağ" operasyonu