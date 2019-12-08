LEVENT TÜZEMEN

Dalgakıran Muslera

FATİH Terim'in C.Brugge maçıyla yakaladığı ezber kadro, son dakikada gol yiyerek galibiyeti kaçırmıştı.

Terim'in kadroya inancı Trabzon'da 1 puan getirdi, Alanya önünde de ezber kadro dengeli, uyumlu ve birbiri ile oynama alışkanlığı olan bir görüntü sergiledi. Seri'nin mükemmel uzun ortasına koşan Mariano'nun indirdiği topu N'Sakala'nın eliyle kesmesi haklı bir penaltıydı.

Maç öncesi seyircilerin çağırmadığı Belhanda mükemmel bir vuruşla golü attı.



PANİK YAPTILAR...

G.Saraylı oyuncular ikinci yarıya önde başlamalarına rağmen 'eyvah gol yemeyelim' psikolojisinden kurtulamayarak mücadele sergilediler. Kulübeden oyunu yönetecek hamle oyuncu olmaması Terim'in de elini kolunu bağladı.

Geldiği günden beri G.Saray tarihine geçen Muslera kaptanlığın ötesinde sakin ve dikkatli davranarak arkadaşlarının panik havasıyla rakibe sundukları pozisyonlara tek başına dalgakıran oldu.



MAÇIN EN İYİSİ : MUSLERA

Takımına 3 puanı kazandırdı.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ: NZONZI

Sorumluluk almaktan kaçındı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın