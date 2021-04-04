İSKENDER GÜNEN

Bütün yük Bakasetas’a bindi!

Sivasspor'un baskı ile başladığı bir 15 dakikalık süreç. Kurulan baskının en büyük nedeni ise Trabzonspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı toplar ve anlamsız yapılan pas hataları oldu. Bu bölümde, Sivas 4 korner atışı kazandı. 15. dakikadan sonra ise rakip alanda pozisyonlar bulmaya çalışan Trabzonspor'un, Nwakaeme ve Bakasetas ile pozisyon ürettiği anlar var

Trabzonspor'da Djaniny ve Berat yoktu. Avcı'nın sistemi, 4-1-4-1 ama bu iki oyuncunun yokluğunda özellikle orta alan ve önde sorunlar baş gösterdi. Orta alanda Abdulkadir Parmak, çoğu kez yalnız kaldı. Yunus Mallı ise fiziksel anlamda yetersiz. Ne savunmaya yardımcı olabiliyor ne de ofansif anlamda takıma katkı veriyor. Orta sahada bütün yük Bakasetas'ın sırtında. Onun da ilk yarı girdiği gol pozisyonları oldu, oyunu yönlendirmeye çalıştı. Fakat ikinci yarıda oyundan düştü.

Bir başka sorun da Trabzonspor'un sağ kenarı. Hüseyin Türkmen stoper özellikli bir isim. İki maçtan beri sağ kenarda görev aldı. Savunma anlamında başarılı, fakat ofansif anlamda katkısı hiç yok. Yusuf Sarı, görülen o ki sonradan oyuna girdiğinde daha etkili. Dün oyundan çıktığı zamana kadar üretkenlikten çok uzak bir görüntü içerisindeydi. Özellikle maçın ikinci yarısında hücumda çoğalmayı gerçekleştiremeyen, üretkenlikten uzak ve de geri dönüşlerde sorunlar öne çıktı.

Bu yüzden oyunda Sivas'ın çok daha etkili olduğu bölümler vardı. Dünkü ortaya konulan oyundan sonra bir puan Trabzonspor için kazanç sayılmalı. Nisan ayında bu maçla başlayan yoğun bir trafik söz konusu. Yani bu ay yapacağınız karşılaşmalarda göstereceğiniz performans ligdeki konumunuz için belirleyici olacak.

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