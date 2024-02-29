İSKENDER GÜNEN

Umut Güneş her gün gelişiyor

Trabzonspor'da her geçen gün beklenen, arzu edilen bir görüntü ortaya çıkıyor. Arka arkaya gelen galibiyetlerden sonra dün de Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i geçerek yarı finale çıkma başarısını gösterdiler. Kendi sahanızda oynadığınız karşılaşmada hangi takım olursa olsun, yapacağınız baskı büyük önem taşır. Dün de 10 dakikalık bir bölüm var ki oyun Başakşehir ceza alanı içerisinde oynandı desek abartmış olmayız.

Bu bölümde iki net gol pozisyonunu değerlendirebilseler ya da kaleci Deniz'in başarılı hamleleri olmasa maç daha farklı bir oyuna yönelebilirdi. Orta alanda Berat Özdemir geçtiğimiz maçlara göre daha olumlu ve pozitif bir oyun ortaya koydu. İki kritik pozisyonda doğru hamleleri vardı. Umut Güneş ise her geçen gün gelişme içerisinde. Ofansif anlamda da final pasını araması, takımı adına çok pozitif bir durum. Hücumda ise maçın öne çıkan ismi Edin Visca'ydı. Attığı golle de bordo- mavili ekibe turu getirdi. Meunier, Bardhi ve Visca'nın sağ kenardan birlikte ayağa paslarla yaptıkları hücum girişimleri rakibi çok zorladı. Yalnız çizgiye inilen pozisyonlarda Paul Onuachu'yu topla buluşturmaları gerekir. Oyunun son 20 dakikalık bölümünde ise Başakşehir yaptığı oyuncu değişikliklerinden sonra daha fazla topa sahip oldu. Fakat top üçüncü bölgeye geldiği zaman ise savunma olarak çok dikkatlilerdi ve gol pozisyonu vermediler.

Trabzonspor'un son 4 maçında da gol yememiş olması dikkat çekilmesi gereken önemli bir nokta olarak öne çıkıyor.

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