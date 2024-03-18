İSKENDER GÜNEN

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Trabzonspor için hayal kırıklığı

Trabzonspor için hayal kırıklığı

18.03.2024, Pazartesi
Abdullah Avcı'nın Karagümrük maçından farklı bir 11 ve kurgu ile Trabzonspor'u sahaya çıkardığını gördük. Savunmanın ortasında Fernandez, orta alanda Mendy ve önde Enis Destan ile 4-4-1-1'i andıran bir sistem… Fakat oyun başladığında gördük ki Fenerbahçe ilk 15 dakikalık sürede Trabzonspor'un üstünde büyük bir baskı kurdu. Dönen 2. topları alıp atak girişimlerinde bulundular. Bu baskıdan çoğu zaman Trabzonspor gelişi güzel toplarla çıkmaya çalıştı. Fred'in attığı ilk golde belki vuruş mükemmel ama orta alanda Berat ve Mendy'nin bulunması gerekirdi. İlk yarıda rakip alanda Trabzonspor'un hücumda yaptığı atak girişimleri ise organize olmaktan çok uzaktı. İkinci gol ise yine merkezden bu kez Fernandez'in hatasından kaynaklı yine Fred'le geldi. İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra bir büyük takım refleksi ile Trabzonspor'un mücadele ettiğini gördük. Bardhi'nin attığı mükemmel frikik golünün ardından Pepe'nin değerlendiremediği pozisyondan sonra gelen penaltı golüyle beraberliği sağladılar. 2-2'den sonra ise Trabzonspor'un yediği 3. golde savunma oyuncularının ve kaleci Uğurcan'ın hatası vardı. Sonuç Trabzonspor için bir hayal kırıklığı olsa da ikinci yarıda ortaya konan oyun ve mücadele gücünü takdir etmek gerekir. Ve ikinci yarıda Trabzonspor iyi olduğu süre içerisinde taraftarın anlamsız bir şekilde yabancı madde atıp, oyunu durdurmasının takıma zararı yok mu?
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