İSKENDER GÜNEN

Daha iyi olacak!

İlk yarı her iki takım için de orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Her iki kalede de önemli gol pozisyonları olmadı. Trabzonspor için Visca ve Bardhi ile girilen 2 gol pozisyonundan başka üretkenlik yoktu. Halil Umut Meler'in çok formsuz bir maç yönettiğini gördük. Duran oyun, tempodan uzak bir yapı… Sorun orta alandaki yetersizlik. Savunmanın önünde oynayan Mendy ve Berat neden oyunun sadece savunma tarafında var? Top Trabzonspor'a geçtiğinde hücum aksiyonlarında neden yoklar anlamak mümkün değil. İki kenardan da istenilen atak girişimleri olmadığı için gol pozisyonu üretme konusunda sıkıntılar ön plana çıktı.

Bordo-mavili ekipte Meunier'den başka doğru, akılcı atak girişimlerinde bulunan ne yazık ki ikinci bir isim yok. 2. yarı duran toptan Trezeguet ile gelen gol ve ardından yine Meunier'nin asistiyle gelen ikinci gol vardı. Bu maçta farkı yaratan isim yine Meunier oldu. Hatayspor maçında alınan 3 puan ve ardından küme düşme hattında olan zorlu bir Pendikspor karşısında alınan sonuç önemliydi. Bundan sonraki maçlarda Onuachu ve Pepe gibi önde sorunu çözen oyuncuların da katılımıyla daha üretken bir yapı ortaya çıkacak. Bu sezon hedef, önce Süper Lig'de üçüncülüğü yakalamak ve ardından bana göre en başta gelen Türkiye Kupası'nı kazanmak. Şu an takıma katılacak oyuncuları da düşündüğümüzde bu hedefleri gerçekleştirebilecek bir yapının ortada olduğu gerçeğini görebiliyoruz.

