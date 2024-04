İSKENDER GÜNEN

Bir oyuncudan daha fazlası!

Görünen o ki Trabzonspor'da sistem gün geçtikçe gelişmekte. Konyaspor maçında oyunu istediği gibi yönlendirdiler ve oyunun büyük bölümünde rakibe üstünlük kurdular. İlk yarıda Trezeguet'nin attığı mükemmel golün haricinde hücumda öyle pozisyonlar varken final pasını istenilen düzeyde yapabilseler, daha farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Savunmadan çıkarken yapılan presle ve rakipten dönen 2. topları alıp hücum girişimlerinde bulundular. Savunmada Mendy ve Denswil uyumlu bir ikili oldu. Yalnız Konyaspor'un attığı golde pozisyon hataları vardı. Oyunun ikinci yarısında penaltıdan sonra iki farklı öne geçince önde çabuk top kayıpları yapıldığı için Konyaspor daha fazla pozisyon üretmeye başladı. Direkten dönen topları oldu. Bazı oyuncular var ki takım için büyük önem taşır. Nwakaeme gibi bir fenomenden sonra transfer edilen Trezeguet, Trabzonspor için şu an geldiği noktada bir oyuncudan çok daha fazlası. Bu sezon oynadığı her maçta hücumda sorumluluk alan bir görüntü çizdi. Ve takıma en fazla katkı yapan oyuncuların başında geldi. Attığı kritik gollerle de takıma önemli puanlar kazandıran bir oyuncu oldu. Saygı duyulması gereken bir figür. Sonuç; alınan 3 puan üçüncülük için önemliydi. Ve bir diğer olumlu taraf da oyunda sorunlar her geçen gün daha da azalmakta. Trabzonspor her geçen gün bir takım olma yolunda ilerliyor.

