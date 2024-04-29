İSKENDER GÜNEN

Gerçeğe dönüş

Öyle bir ilk yarı ki Trabzonspor'un Abdullah Avcı geldikten sonraki en büyük hayal kırıklığı yaşadığı devre oldu. Çünkü ilk yarı bitiminde rakip alanda bırakın gol pozisyonu üretmeyi, pozitif anlamda atak girişimi bile yok. Sahaya çıkan 11 ofans ağırlıklı ama böylesi bir 11'i sahaya sürdüğünüz zaman önde top kaybı yapmamak zorundasınız. Top kayıpları olduğu zaman ise sorunlar öne çıkar. Gaziantep'in attığı birinci goldeki gibi... 1-0 geri düştükten sonra ise yine golde Berat gibi deneyimli oyuncunun yediği çalım var.

İkinci yarıda Trezeguet ve Umut girdikten sonra ise ilk yarıya göre kendi gerçeğine dönen bir Trabzonspor gördük. Onuachu'nun, Visca'nın getirdiği toptan sonra attığı golün ardından konsantrasyonu ve motivasyonu öne çıkan bir takım oluştu. Gaziantep'in 2-1'den sonra oyunu tamamen kendi alanında kabul etmesi ve hücumu hiç düşünmemesi sonucunda gelen ikinci golden sonra bordo-mavililer, oyunda tamamen üstünlüğü ele aldı. Hat-trick yapan Onuachu'nun attığı 3. golden sonra ise Gaziantep'in direnci tamamen düştü ve oyunu istediği gibi yönlendiren taraf Trabzonspor'du. Nijeryalı golcünün yokluğunda sorunlar ortaya çıkmakta fakat var olduğu her maçta geldiğinden beri takıma yaptığı katkı gerçekten çok fazla. Üçüncülük için alınan 3 puan doğaldır ki büyük önem taşımakta. Ama ilk yarıdaki görüntünün sorgulanması gerekmekte.

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