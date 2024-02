İSKENDER GÜNEN

Taşlar sonunda yerine oturuyor

Her ne kadar ara transferde takıma katılan oyuncuların performansı gerekli yeterliliği göstermese de Meunier gibi bir oyuncunun alınmasıyla farklı bir takım ortaya çıktı. Bu da her maç beklenen, arzu edilen bir takım görüntüsünü ortaya çıkardı. Görünen o ki Trabzonspor'da taşlar yerine oturmaya başladı. Özellikle maçın ilk yarısında izlediğimiz Trabzonspor'un, oynadığı oyunla büyük bir keyif verdiği düşüncesindeyim.

Tempolu, coşkulu, önde baskı yapan, rakipten dönen topları doğru bir pres anlayışıyla en kısa sürede alan, her iki kenardan da sürekli ve doğru atak girişimlerinde olan bir ekip vardı sahada. Futbolu bir satranç oyunu olarak değerlendirelim. Çünkü maç öncesi yapacağınız hamleleri doğru gerçekleştirdiğinizde sorunların çözümü kolaylaşmakta. Adana Demirspor'da savunmanın ortasında oynayan Gravillon, pas kalitesi yüksek bir isim. Ama yapılan her baskıda Semih ile topu kullanmaya zorladığınızda, bu oyuncunun yaptığı pas hataları atak girişimlerinin başlangıcı oldu. Maçın en etkili isimlerinden Visca'nın dışarı alınması yanlış bir tercihti. Adana Demirspor'un ilk yarıya göre daha etkin atak girişimleri oldu. Balotelli'nin yeteneğine ve kariyerine söz söyleyemeyiz. Ancak Süper Lig'in marka değeri olduğu yönünde bir görüşümüz varsa, fiziksel anlamda yetersiz ve kiloları yüzünden yürümekte zorlanan bir oyuncuya ilk 11'de şans veriyorsak söylenecek sözümüz yok.

