"Abi sen fular takmazdın" diyor genç adam...Fular değil o,diyorum.Zihni bulutlanıyor bir an...Anlatıyorum."Niye yani?" diyor.Şimdi ne söylemeli?Nispeten muhafazakâr bir mahalledeyim üstelik.Starbucks'ta oturup keyif çatan semtlerin çocuğu olsa, anlayacağım da, bu ne?"Eksantriklik" yaptığımı düşünür gibibakıyor şimdi de...diyorum ama sözümün devamınıgetirmiyorum.

***

Anglosaksonların "A matter of life and death" dedikleri şey...Bir zamanlar ne çok kullanırdık bu deyimi...Sonra yavaş yavaş çekildi gündelik hayatımızdan...Meseleler derinliklerini kaybettiği için mi; yoksadeyince hani, ölümden falan bahsedince, tat kaçmasından hoşlanılmadığı için mi?Lakin şu kesin:Unutursak...Sonuölümümüzle gelecek.Kibri iyice artacak, güveni tavan yapacak Global İsrail yakaladığı her yerdeın işini bitirecek.

***

Youtube'a çektiği videolarda bağırıp çağıran vicdansız ve izansız eski medyacının biri de "Gazze edebiyatından bıktık usandık" dedi geçen gün...

Nasıl kendinden emin biçimde söyledi bunu...

Ne edebiyatı yahu?

Goygoy mu sanıyorsun sen yaşananları?

Hiç mi bakmıyorsun o fosfor bombalarıyla yanıp tutuşan bebelerin yüzlerine?

Yoksa baktın ve keyfin kaçtı da o yüzden mi böyle bozuk atıyorsun?

Bu reziller yerine utanmaktan bıktık, bıktık.

***



BEN BUNUNLA AVUNAMAM!

Büyük İsrail, Netanyahu'ya gerçekten kızıyor mu?

Kızıyor olsaydı, yeni silahlar ve cephaneyle destekler miydi?

Kızıyor olsaydı, Netanyahu'yu eleştirenleri "antisemitizm" ile suçlayanlara arka çıkar mıydı?

Kendinizi aldatıp Netanyahu gidecek diye avunmayın, şu anda olup bitene odaklanın!

Kasım ayında ABD ve İngiltere binlerce bomba ve diğer mühimmatları taşıdılar İsrail'e...

Gazze'deki çocuklar o bombalarla katlediliyor.

Ama Batı sokaklarındaki tepkiler iyice büyürse, hele seçim atmosferine girmek üzere olan ABD'de bir günah keçisine ihtiyaç duyulacağı açık...

Uyduruktan "frene bas" mesajları veriyorlar.

Sizi bilmem ama ben artık bunlarla avunamam...