Babadan öldüren inat! Zorla yaptırdığı spor çocuğunun sonu oldu | Koşu bandı cinayeti kamerada

Amerika Birleşik Devletleri'nde infiale yol açan bir olay yaşandı. 6 yaşındaki bir çocuğun ölümünde sır perdesi aralandı. Uzmanlar "Ölüm nedeni: Fazla spor" dedi. Ve kan donduran bir gerçek daha ortaya çıktı. Onu koşu bandında zorlayan kişi babasından başkası değildi. Gerekçesiyse oğlunun kilolu olduğunu düşünmesiydi.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.05.2024 19:23 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 19:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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