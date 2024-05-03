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Babadan öldüren inat! Zorla yaptırdığı spor çocuğunun sonu oldu | Koşu bandı cinayeti kamerada

Amerika Birleşik Devletleri'nde infiale yol açan bir olay yaşandı. 6 yaşındaki bir çocuğun ölümünde sır perdesi aralandı. Uzmanlar "Ölüm nedeni: Fazla spor" dedi. Ve kan donduran bir gerçek daha ortaya çıktı. Onu koşu bandında zorlayan kişi babasından başkası değildi. Gerekçesiyse oğlunun kilolu olduğunu düşünmesiydi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 19:23 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 19:25
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Babadan öldüren inat! Zorla yaptırdığı spor çocuğunun sonu oldu | Koşu bandı cinayeti kamerada

O düştü. Babası banda bir daha çıkardı.

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Babadan öldüren inat! Zorla yaptırdığı spor çocuğunun sonu oldu | Koşu bandı cinayeti kamerada

Akılalmaz inat 6 yaşında çocuğu hayattan kopardı.

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Babadan öldüren inat! Zorla yaptırdığı spor çocuğunun sonu oldu | Koşu bandı cinayeti kamerada

SIR PERDESİ ARALANDI

Yıl 2021, olay ise Amerika Birleşik Devletleri'nden.


Ancak görüntülere yeni ulaşıldı.

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Babadan öldüren inat! Zorla yaptırdığı spor çocuğunun sonu oldu | Koşu bandı cinayeti kamerada

O yıl 20 Mart'ta Correy Micciolo'yu babası spor salonuna götürdü.

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Babadan öldüren inat! Zorla yaptırdığı spor çocuğunun sonu oldu | Koşu bandı cinayeti kamerada

Evlerine döndüklerinde vücudundaki morlukları annesi gördü.