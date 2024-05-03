03 Mayıs 2024, Cuma
Ateş Kuşları’nın Sabit’i Emir Çubukçu’nun sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliği hayran bıraktı
İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral gibi oyuncuların başrolünde olduğu Ateş Kuşları dizisinde Sabit karakterine hayat veren Emir Çubukçu, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Dizide otizmli bir genci canlandıran oyuncunun evli olup olmadığı merak edildi. Başarılı performansıyla dikkat çeken Çubukçu'nun eşi bakın çıktı!
Giriş Tarihi: 03.05.2024 15:10
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