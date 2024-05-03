Ateş Kuşları’nın Sabit’i Emir Çubukçu’nun sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliği hayran bıraktı

1990 yılında İstanbul'da doğan Emir Çubukçu, 2008 yılında İtalyan Lisesi'ni bitiremedi. 2012 yılında da Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Üniversitede öğrenim gördüğü sırada çeşitli tiyatro oyunlarında rol alan Emir Çubukçu'nun ilk dizi ve oyunculuk deneyimi Karadayı dizisi sayesinde oldu. Dizideki Osman karakteri sayesinde de geniş kitle tarafından tanındı. Genç oyuncu ayrıca Semiha Berksoy Opera Vakfında da bir süre asistanlık yaptı.

