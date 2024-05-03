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Ateş Kuşları’nın Sabit’i Emir Çubukçu’nun sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliği hayran bıraktı

İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral gibi oyuncuların başrolünde olduğu Ateş Kuşları dizisinde Sabit karakterine hayat veren Emir Çubukçu, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Dizide otizmli bir genci canlandıran oyuncunun evli olup olmadığı merak edildi. Başarılı performansıyla dikkat çeken Çubukçu'nun eşi bakın çıktı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 15:10
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Ateş Kuşları’nın Sabit’i Emir Çubukçu’nun sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliği hayran bıraktı

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda otizmli bir genci canlandıran Emir Çubukçu'nun hayatı merak ediliyor.

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Ateş Kuşları’nın Sabit’i Emir Çubukçu’nun sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliği hayran bıraktı

1990 yılında İstanbul'da doğan Emir Çubukçu, 2008 yılında İtalyan Lisesi'ni bitiremedi. 2012 yılında da Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Üniversitede öğrenim gördüğü sırada çeşitli tiyatro oyunlarında rol alan Emir Çubukçu'nun ilk dizi ve oyunculuk deneyimi Karadayı dizisi sayesinde oldu. Dizideki Osman karakteri sayesinde de geniş kitle tarafından tanındı. Genç oyuncu ayrıca Semiha Berksoy Opera Vakfında da bir süre asistanlık yaptı.

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Ateş Kuşları’nın Sabit’i Emir Çubukçu’nun sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliği hayran bıraktı

Öte yandan başarılı oyuncunun kiminle evli olduğu da merak konusu oldu. Birçok yapımda rol alan Çubukçu'nun esmer güzeli eşi Ege Sevinçli, güzelliğiyle hayran bıraktı.

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Ateş Kuşları’nın Sabit’i Emir Çubukçu’nun sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliği hayran bıraktı

İşte Emir Çubukçu başta olmak üzere ünlülerin eşleri...

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Ateş Kuşları’nın Sabit’i Emir Çubukçu’nun sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliği hayran bıraktı

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ BURAK SERDAR ŞANAL