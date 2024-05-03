A Haber canlı yayınında tansiyon yükseldi! ABD’ye sert sözlerle seslendi: Bu alçaklıktır! O pilotların ellerini keseriz

"IRAK İKİ DEFA KULLANILDI VE 3'E BÖLÜNDÜ"



Bu coğrafyada asıl mesele ne? Bu kavga neden başladı? O soruyu sormak lazım. Irak'ı İran'a saldırtan kim? Emperyalizm. 8 sene savaştırdılar. Irak'a kimyasal silahı Batı verdi. Sonunda her iki tarafın da en önemli kaynağı olan petrol ve gaz yatakları büyük tahribat gördü. Irak bir şekilde bu borcu kurtarmak için yine diplomatik bir oyunla Kuveyt'e saldırtıldı. İki defa Irak kullanıldı ve sonunda Irak 3'e bölündü.