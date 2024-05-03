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A Haber canlı yayınında tansiyon yükseldi! ABD'ye sert sözlerle seslendi: Bu alçaklıktır! O pilotların ellerini keseriz

Irak'a sürekli operasyonun anlamı ne? Yeni ve en büyük harekat ne zaman? Bölgede ABD'nin oynadığı oyun ne? Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında Arka Plan programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Caşın, görüntüleri yorumlarken terör örgütü PKK'ya eğitim veren ABD'ye sert sözlerle eleştirilerde bulundu ve "ABD'nin aklı varsa gider" dedi. İşte stüdyoda tansiyonun yükseldiği anlar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 03.05.2024 22:29 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 22:34
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A Haber canlı yayınında tansiyon yükseldi! ABD’ye sert sözlerle seslendi: Bu alçaklıktır! O pilotların ellerini keseriz

Kandil'i söndürme harekatı ne zaman? Irak'a sürekli operasyonun anlamı ne?

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A Haber canlı yayınında tansiyon yükseldi! ABD’ye sert sözlerle seslendi: Bu alçaklıktır! O pilotların ellerini keseriz

Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Stüdyoda tansiyon yükseldi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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A Haber canlı yayınında tansiyon yükseldi! ABD’ye sert sözlerle seslendi: Bu alçaklıktır! O pilotların ellerini keseriz

"IRAK İKİ DEFA KULLANILDI VE 3'E BÖLÜNDÜ"

Bu coğrafyada asıl mesele ne? Bu kavga neden başladı? O soruyu sormak lazım. Irak'ı İran'a saldırtan kim? Emperyalizm. 8 sene savaştırdılar. Irak'a kimyasal silahı Batı verdi. Sonunda her iki tarafın da en önemli kaynağı olan petrol ve gaz yatakları büyük tahribat gördü. Irak bir şekilde bu borcu kurtarmak için yine diplomatik bir oyunla Kuveyt'e saldırtıldı. İki defa Irak kullanıldı ve sonunda Irak 3'e bölündü.

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A Haber canlı yayınında tansiyon yükseldi! ABD’ye sert sözlerle seslendi: Bu alçaklıktır! O pilotların ellerini keseriz

"KANLA VE İRFANLA KURULDU"

Bizim ordumuz 100 sene önce buraları kahramanca savundu. Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümündeyiz. 65 bin tane İngiliz askerini esir aldık orada. Biz Irak'tan vazgeçmedik ki ama şu var Türkiye yurtta sulh cihanda sulh ilkesiyle kurulmuştur. Kanla ve irfanla kurulmuştur bu cumhuriyet. Bizim ne Irak'ın ne de Suriye'nin toprak bütünlüğünde gözümüz var.

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A Haber canlı yayınında tansiyon yükseldi! ABD’ye sert sözlerle seslendi: Bu alçaklıktır! O pilotların ellerini keseriz

BÖLGEDE OYNANAN OYUN

Emperyalizm bize dedi ki girin size Musul'u Kerkük'ü vereceğiz, Genelkurmay Başkanı o zaman istifa etti hayır dedi. Böyle güzel bir ordunun bu şekilde Irak toprak bütünlüğünde ahdi olmadığını Irak devleti 30 sene sonra anladı.