derdi eskiler...Öyle bugünkü gibi "canın sıkıldıysa, bu kafeden kalk, ötekine git; bu mahalleyi bırak, ötekine yerleş"ten ibaret bir yer değiştirme değildi kastettikleri elbette...Her eski deyim gibi bunun da içini boşalttık, biçimini cılızlaştırdık...olup çıktı anlamı...

***

çoklarımızın sandığının aksine, bir türlü bize yuva veya yurt olamamış "huzursuz" yerler üzerinde ısrarcı değildir.Hakiki tebdil-i mekân nedir, biliyor musunuz?

***

Değişim çok sevilen bir laf, malum.Neredeyse put gibi tapınıyoruz bu kavrama; açın, sosyal medyaya bakın, anlarsınız.Hiçye yanaşmayan insanlar durmadanye çalışıyorlar.Biraz gülünç, çokça acıklı bir çırpınış...

***

İşimizi gücümüzü, eşimizi dostumuzu veimizi değiştiriyoruz.Uzmanlığı kendinden menkul uzmanlar(!) da hep bunu öneriyorlar, fakat mesele gelip sonundamızı değiştirmeye dayanınca, tıkanıp kalıyoruz.Hiç düşündük mü?

***

Dönelim tebdil-i mekâna...Ferahlayamadılar, huzursuzlukları ve huysuzlukları sürüyor...Çünkü hayat tarzlarını gittikleri her yere götürdüler.

***

Geçenlerde bir Twitter "oda"sında bu konular konuşulurken, sordum: "Biliyorum, size kalsa, semtinizi, şehrinizi, yeme içme biçimlerinizi değiştirirsiniz; ama mesela çocuklarınızın mütevazı bir okulda okumasına da hazır mısınız?"Çıt çıkmadı, kolay kolay çıkmaz.Çünküher yöndencıvataları sıkıyor, biri gevşese, diğeriiş görüyor.

***

Yanlış anlaşılmasın, "şirkin diyarını terk etmek" anlamındaki "hicret"ten konuşmuyorum; o çok farklı ve hayati değerde başka bir mesele.

Ben, günümüz insanının kendini aldatışından söz ediyorum.

Yazımı şöyle kapatayım...

Hayat tarzını değiştiremeyen hep aynı "mekân"dadır.

***

NOT DEFTERİ



Yerini bulmak değil, bulduğu ile bir olmak lazımdı, kayıp bir kalemi bulup kenara koymak gibi olmamalıydı. (ŞULE GÜRBÜZ / Kıyamet Emeklisi-1)